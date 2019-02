Történelmet írt Bánhidi Bence - Ő szerezte a MOL-PICK 5000. BL-gólját

A szegedi férfi kézilabdacsapat első bajnoki címe után az 1996–97-es idényben szerepelt először a Bajnokok Ligájában. Azóta a jelenlegi szezon a tizenhatodik idénye a MOL- PICK Szegednek a BL-ben. Vasárnap az ukrán bajnok Motor Zaporizzsja ellen játszotta a Tisza-parti együttes a 180. mérkőzését a Bajnokok Ligájában A jelenleg tartó szezon előtt 4650-szer találtak be az ellenfelek hálójába a szegedi játékosok. Az idei tizenkettedik meccs előtt reális esély mutatkozott arra, hogy megszülessen a Motor Zaporizzsja ellen a jubileumi 5000., amelyhez minimum huszonegy gólra volt szüksége Juan Carlos Pastor vezetőedző csapatának.A B közép drapériával, a klub emlékplakettel készült a jeles eseményre, de az első félidő során még izgulhattak, mivel az ukránok vezettek végig, a Szeged pedig rengeteget hibázott támadásban.A második félidőben azonban jött a fordulat, erőre kapott a MOL-PICK Szeged. Ezáltal a mérkőzés 47. percében történelmi pillanat szemtanúi lehettünk. Bodó Richárd futott keresztbe a labdával, majd passzolt Bánhidi Bencének, aki beállóból megszerezte a meccsbeli 21., összesen pedig az 5000. szegedi BL-gólt. ( A gólról készült videót itt nézheti meg>> – Nem is tudtam, hogy ilyen jeles esemény jöhet majd, így váratlanul ért a gólom után az ünneplés. A klub történelmében ez egy óriási mérföldkő, nagyon örülök neki, hogy én szerezhettem ezt a találatot – árulta el érdeklődésünkre a történelmi találatot jegyző Bánhidi Bence.A klub által készített emléktáblát, amelyet dr. Szűcs Ernő Péter, a PICK Kézilabda Zrt. elnöke nyújtott át a magyar válogatott beállónak a találkozó után, Bánhidi kiemelt helyre teszi majd otthonában.– Erre a gólra mindig emlékszem majd, még nagypapakoromban is, pláne, hogy egy gyönyörű emléktáblát kaptam az elnök úrtól, amelyet kiemelt helyre teszek a lakásunkban – árulta el a Motor ellen három gólig jutott Bánhidi Bence.