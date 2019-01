Történelmet írtak Jászapátiék

Fotó: Fiák Blanka

A Szegedi Korcsolyázó Egyesület is részese a sikernek, hiszen a klub versenyzője, Jászapáti Petra tagja volt a bronzérmes női váltónak.– Déjá vu érzésem van. Amikor Bácskai Sára Lucával mi kerültünk be ilyen fiatalon a váltóba, mint most a 16 éves Somogyi Barbara, akkor 2015-ben ugyanitt, Dordrechtben ugyanígy harmadik helyen végzett a váltó az Eb-n. Ez egy jó kezdet, ami lökést adhat a folytatásra – emlékezett vissza a 20 évesen már a csapat vezérének számító Jászapáti Petra. – A mindennapokban még több erőt ad ez az Eb-bronz nekünk a folytatáshoz – nyilatkozta a szegedi olimpikon.Bánhidi Ákos csapatmenedzser az MTI-nek leszögezte: a szerencse ellenére – az elődöntőben és a fináléban is elesett két rivális – a női csapat teljesítménye megsüvegelendő, mert „ott kellett lenni minden méternél, különben nem lehetett volna meglovagolni ezt a szerencsét". A szakember az MTI-nek nyilatkozva a szegedi versenyzőről elmondta: jelenleg nemzetközi szintű versenyző, és nem sok hiányzik neki ahhoz, hogy az olimpiai bajnok Suzanne Schulting-féle világklasszisokhoz tartozzon, akik folyamatosan képesek elérni az A döntős szereplést.