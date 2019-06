Tovább fejlődik a szegedi jégkorong: Pápai Miklós szerint olyan értékeik vannak, ami biztató a jövőt illetően

A legjobbak



Az évzárón minden korosztályban díjakat osztottak ki az edzők döntései alapján.

A 2018–2019-es szezon legjobbjai, U8: Molnár Noel, U10: Molnár Ádám, U12: Pallós Zsombor, U14: Markulik Kende, U16: Pallós Bertalan, U18: Csanády Zsombor, felnőtt: Szalai Ákos, kapusok: Hemmert János.



Hárman a vb-n

A Goodwill Pharma Szegedi Vízmű OB II-es csapatából jelenleg hárman is világbajnokságon szerepelnek. Hétfőn megkezdődött ugyanis az Inline Masters WorldCup +38 elnevezésű esemény, azaz a 38 év feletti görhokisok világbajnoksága, amelyen Láng Csaba, Láng Zoltán és Wehli Márk is a magyar válogatott tagja.

A 2018–2019-es szezon volt az első a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű jégkorongcsapatának életében, amikor tíz hónapon keresztül használhatták a szegedi műjégpályát. A korábbi felújításoknak köszönhetően jelentősen nőtt a jégidő, így többet edzhettek ideális körülmények között a Tisza Volán SC hokiszakosztályához tartozó csapatok. Egészen május végéig tartottak a jeges foglalkozások, júniustól pedig száraz edzésekkel készülnek a következő szezonra.– Többéves szünet után indultunk újra a felnőttek között, az OB II-es bajnokságban a jónak számító ötödik helyen végeztünk. Ez egy szép sztori úgy, ahogy van! A nézőszámunk átlagosan is több volt, mint háromszázötven, ez a bajnokságban a legmagasabb, év közben pedig beépültek az U18-as korosztály játékosai. Ilyen szellemben folytatjuk jövőre is – mondta Pápai Miklós szakosztály-igazgató.– A szezonunkkal meg vagyok elégedve, jó eredmény az ötödik hely. Azért dolgozunk a nyáron, hogy jövőre ez még jobb legyen. Saját nevelésű fiatalokkal biztosan erősödünk, ők új lendületet hoznak a csapathoz. Erősebb felkészülésre lesz szükségünk, de most több időnk is lesz rá. Ha ez összejön, akkor meglehet a harmadik hely, hiszen ismerjük az ellenfeleket. Tavaly csak augusztusban álltunk össze, most viszont egész nyáron tudunk készülni, ez mindenképpen előny – fogalmazott Szalai Ákos, az OB II-es gárda kapusa, a 2018–2019-es szezon legjobbja.– Az egyesült ebben az évben már olyan értékeket tudott felmutatni, ami biztató a jövőt illetően – fejtette ki az utánpótlással kapcsolatban Pápai. – A szülői közösségünk, ha nem is egyedülálló, de bizton merem állítani, hogy dobogósok vagyunk az országban, jó szellemű emberek vesznek minket körül. Nálunk nem az eredmények a legfontosabbak. A fejlődés a lényeg, és az, hogy haladjuk a céljaink felé. Ilyen az, hogy legyen egy stabil felnőttcsapatunk szegedi játékosokból, ezért kell dolgoznunk. Ezt saját erőből szeretnénk elérni, amihez idő kell, de kivárjuk!Kiemelte, Sári Krisztián személyében ebben a szezonban is volt válogatott játékosa a klubnak, míg Balázs Csongor az utánpótlás-válogatottak mellett dolgozhatott edzőként.– A mentoredzői program tovább működik, az erőtérprogram központja Szeged marad – a szövetségtől komoly dicséretet kaptunk az elvégzett munkánkért. A Korisuli-programunk is megmarad, ennek egy látványos eredménye, hogy májusban hat új kis jégkorongost igazoltunk le – korábban ilyenkor csak tűntek el a gyerekek. Jövőre beindul egy hokis osztály a Tisza-parti Általános Iskolában, kezdeti lépésekkel. Az elsősök kijárnak majd a jégpályára, a szakmai felelős Maslac Michael részt vehet a testnevelés órákon – tette hozzá Pápai.