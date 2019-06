Továbbra is Naturtex néven - A magyar mag már teljes a szegedi férfi kosárlabdacsapatnál

Gellért Ákos (balról), Kardos Péter, Andjelko Mandics és Bonifert Domonkos a szegedi kosárlabdacsapat sajtótájékoztatóján. FOTÓ: KUKLIS ISTVÁN

Két új játékos a keretben



Kardos Péter elnök ismertette a jelenlegi keretet és a távozókat. Kerpel-Fronius Balázs Jászberényből érkezik, Olasz Ádám pedig Pécsről, ők az új fiúk. Marad Wirth Ádám, Vágvölgyi Ákos, Kerpel-Fronius Gáspár és Mayer Ákos. Az idei keretből távozott Juhos Levente (Szolnok), Révész Ádám (Kecskemét) és a három szerb kosaras, Marko Boltics, Nenad Sulovics és Alkaszandar Ponjavics; egyelőre nem ismert az a csapat, ahol folytatják majd a pályafutásukat.

Tombol a nyár, a szünet, a meccsek még távol, de ez az időszak egy csapat életében is tartogat izgalmas dolgokat. Tegnap délben tartotta sajtótájékoztatóját a Naturtex-SZTE-Szedeák NB I A csoportos férfi kosárlabdacsapata. A vezetők a szabadság alatt sem tétlenkedtek. Sikerült a névadó támogatóval, a Naturtex Kft.-vel megállapodni, így a következő szezonban is marad szponzorként a csapat mellett.– Ha a csapat kiesett volna, ak­kor is biztos maradtunk vol­­na, nem lett volna elegáns ki­szállni. Az előző szezon nem úgy sikerült, de a csapatot szeretik Szegeden, éppen ezért döntöttünk úgy, hogy továbbra is támogatjuk a csapatot – nyilatkozta Gellért Ákos, a Naturtex Kft. tulajdonosa.– Nyolcéves kapcsolat a Szedeák második történetében, hogy a Gellért család mellettünk áll, ez a stabilitás szempontjából fontos számunkra. Bizonyítottuk, hogy kiszámítható működést tudunk felmutatni, bízunk benne, hogy megfelelő reklámértékkel bírunk – fogalmazott Kardos Péter, a Szedeák elnöke.Bonifert Domonkos, a klub ügyvezetője is jó hírekről szá­­molt be. A sportvezető el­mondta, hogy továbbra is Andjelko Mandics irányítja a csapatot, segítője Simándi Árpád lesz, az utánpótlás szakmai munkáját pedig az egykori közönségkedvenc, Kiss Zsolt irányítja majd.– Nagy öröm – nyilatkozta Andjelko Mandics vezetőedző –, hogy továbbra is szolgálhatom a Naturtex-SZTE-Szedeákot. Bízom a jobb szezonban, ami szerencsésebb lesz, mint az előző. A magyar magunk már megvan, ez fontos, mert egyszerre csak négy külföldi lehet a pályán. Keressük a megfelelő külföldi játékosokat, az mindenképpen jó, hogy a horvát Ante Krapic marad ná­lunk.A csapat augusztus 5-én Sze­­geden kezdi a felkészülést.