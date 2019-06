Ugrai és Fábián is tarolt az ob-n: 6 bajnoki címet szereztek a serdülő úszók

Négy bajnoki címet szerzett. Hazánk egyik legnagyobb úszótehetsége, Ugrai Panna pihenés nélkül is remekelt az ob-n. FOTÓ: FRANK YVETTE

Az idei ifjúsági ob volt a legékesebb bizonyítéka annak, hogy Csongrád megye sok tehetséges úszóval büszkélkedhet. Azon a korosztályos bajnokságon régiónk versenyzői 28 érmet szereztek, most pedig a fiatalabbak folytatták a sikerszériát: a serdülő ob-n összesen 11 érmet szerzett négy megyei egyesület, mindegyikük medált tehetett a vitrinbe, és volt két kiemelkedő versenyzőnk.Történelmi siker is született: a Csongrádi Poseidon Úszó Egyesület nemcsak indított úszót az ob-n, de Pető Bence 100 méter pillangón ezüstérmes lett, csak a viadal legeredményesebb versenyzője, a tíz bajnoki címet begyűjtő Kós Hubert előzte meg a döntőben.– Óriási siker ez számunkra, hiszen egyesületünket először képviselik majd nemzetközi versenyen – utalt Pető edzője, Fábián Vince arra, hogy tanítványa ezzel az eredménnyel kvalifikálta magát a bakui Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra (EYOF). – Nehéz körülmények ellenére sikerült ezt az eredményt elérni, hiszen olykor 30 fokos vízben edzünk, mivel gépészeti problémákkal küzdünk, és télen is nyitott a medencénk – árulta el a szakember.Ugrai Panna amiben elindult, érmes lett: a Hód Úszó SE ifjú sportolója 50 méter gyorson, 100 méter háton és pillangón, illetve 200 méter háton korosztályos magyar bajnok lett, míg 50 méter gyorson bronzérmes.– Utóbbi számot csak bemelegítésnek terveztük – kezdte az értékelést Panna trénere, Máté Hunor. – 100 méter háton korosztálya világranglistáján a hetedik helyre jött fel. Főként azért elismerésre méltó a teljesítménye, mert erre az ob-ra nem pihentünk, de így is bírta a terhelést. Tésik Zsófiát is szeretném megemlíteni, hiszen gyerek korosztályosként úszva volt B-döntős, nagyot javítva egyéni csúcsán – tette hozzá a mester.A másik megyei húzónév Fábián Bettina volt, a Haász SZUE tehetsége két bajnoki cím mellett egy-egy ezüst- és bronzmedállal is bővítette éremkollekcióját. Illetve egy trófeával is, a 400 méter gyorson elért eredménye ugyanis a legtöbb LEN-pontszámot érte a lányok mezőnyében, így szép különdíjban részesült.– Minden indulónk nagyon ügyes volt – kezdte a beszélgetést a szegediek vezetőedzője, Gellért Gábor. – Bettina is ott lehet az EYOF-on, erre nagyon büszkék vagyunk, de Pádár Nikoletta teljesítményére is, aki többször szerepelt A-döntőben, közel volt az éremszerzéshez is – nyilatkozta a tréner.A NICS-HSÚVC úszói is remekeltek, Forján Anna bronz­érmes lett 200 méter háton.– Annát kivéve mindenki elsőéves serdülő volt, így nagyon örülünk A- és B-döntős eredményeiknek. Anna korábban többször volt negyedik, megérdemelte, hogy végre összejött a dobogós helyezés, jó adottságú, szorgalmas lányról van szó – mondta Bán Sándor vezetőedző.