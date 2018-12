Ugrai és Fábián szállították az úszóérmeket Újvidékről

Ugrai Panna középen

Fábián Bettina balra

A szerbiai korosztályos verseny kimagasló egyénisége volt a Hód Úszó SE reménysége, Ugrai Panna, akinek edzőjét, Ádándi-Kiss Gyulát díjaztuk is hétfő este a 49. Év sportolója gálánkon.A hódmezővásárhelyi egyesület mindszenti úszója egyéniben 100 és 200 méter háton, illetve 200 méter vegyesen is Közép-Európa legjobbja lett, 100 méter pillangón pedig ezüstérmet szerzett, váltóban pedig a 4×100 méter vegyesen aranyéremhez segítette a magyar csapatot.Hasonló sikerben volt része a Haász SZUE versenyzőjének is, hiszen Fábián Bettina 4×200 méter gyorson szerzett aranymedált a válogatottal, emellett pedig egyéniben 200 és 400 méter gyorson, illetve 400 méter vegyesen is második helyezést ért el a szegedi tehetség.