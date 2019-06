Új állomáshoz érkeztek: a Szeged SZTE női vízilabdacsapata bemutatta 7 igazolását

Új korszak kezdődik a Szeged SZTE-nél. Balról jobbra: Drégelyi Zoltán (klubelnök), Lantos Krisztina, Rompos Dóra, Bicskei Réka, Varga Tamás (vezetőedző), Miklós Réka, Korom Réka, Ármai Zita, Lakó Gábor (másodedző). Hiányzik a képről: Mchunu Hlengiwe. Fotó: Frank Yvette

Két korosztályból válogatott magának a Szeged SZTE női vízilabdacsapata, ugyanis pénteki sajtótájékoztatóján négy 18 éves és három 21 esztendős játékos szerződtetését jelentette be a klub. A fiatalabbak között van két kapásoldalon használható pólós, a Honvédtól érkező Ármai Zita, illetve a megyei rivális Hungerit-Szentesi VK-tól elcsábított Korom Réka, rajtuk kívül az UVSE-től érkező center, Lantos Krisztina és az eddig Egert erősítő bekk, Rompos Dóra is a friss érettségivel rendelkezők között van.A 21 éves érkezők táborát erősíti Bicskei Réka, aki eddig a Tatabánya centere volt, illetve két másik egri igazolás: a főként rosszkéz hátsóként szereplő Miklós Réka és a balkezes Mchunu Hlengiwe. Utóbbi pólós nagy fogás, hiszen már a magyar felnőttválogatott keretét is megjárta, de a többiek is mind szerepeltek már a különböző korosztályos nemzeti csapatokban.– Újabb állomáshoz érkezett a szegedi női vízilabda – kezdte nyitó beszédét Drégelyi Zoltán klubelnök. – Varga Tamás munkáját dicséri, hogy ilyen tehetséges pólósokat tudtunk igazolni. Ez is volt a terv, fiatal csapatot álmodtunk meg, amellyel elkezdhetünk egy hosszabb távú építkezést. Olyan játékosokat akartunk, akik a fejlődő utánpótlásunk számára korban közel álló példaképek lehetnek. Öt éven belül szeretnénk stabil felsőházi szereplők lenni, és ebben az időszakban már reális lehet, hogy egy jó széria esetén megcélozzuk a dobogót, és a kupában is legyen szép eredményünk. Az első lépést megtettük – mondta a klubelnök.A játékosként kétszeres olimpiai bajnok vezetőedző, Varga Tamás hangsúlyozta: remek szellemiségű társaság alakulhat ki az új szerzeményekkel.– Az előző szezont minimális cserével végigjátszó felnőtt keretünk remek hozzáállásával jó hírét vitte a csapatunknak – kezdte a beszélgetést a tréner.– Az érkezők is hasonló mentalitást képviselnek, mindegyikükben a motivációt kerestem, olyan fiatalokat akartam szerződtetni, akik tanulni és győzni szeretnének. Minden poszton tudok majd cserélni, ez fontos szempont volt egy fizikálisan nehéz idény után. Az elmúlt egy évben nagyon megszerettem a női vízilabda és a szegedi csapat alkotta közeget, stabil hátteret biztosít a klub. Motivált játékosokkal csodát lehet tenni, ebben pedig jól állunk, így bizakodva és lelkesen várom a következő szezont – nyilatkozta a szakember.Segítőjét senkinek sem kellett bemutatni, hiszen az OB I-es csapat korábbi trénere, Lakó Gábor lett a másodedző.– Mire az új uszoda elkészül, remek csapat kovácsolódhat össze. Szeretnénk, hogy a női bajnoki találkozókra is öröm legyen kijárni, meg is teszünk mindent a közönség kiszolgálásáért – hangsúlyozta Lakó.Érdekesség, hogy az egyik igazolás márciusban a megyei riválisok szegedi derbijén 19 másodperccel a vége előtt győztes gólt szerzett a Szentes színeiben – Korom Réka volt a meccs hőse.– Emlékszem arra a gólra, de remélem, új klubom megbocsátja nekem – mondta mosolyogva a Kurca-partiaktól érkező tehetség, majd hozzátette: nagy reményekkel jött egy ígéretes társasághoz, már nagyon várja a közös munkát.