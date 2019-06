Új célok a kiesés után: Makón szeretnék, ha újból NB III-ban szerepelne a labdarúgócsapat

Nem sikerült meghosszabbítani az NB III-as tagságát a Makó labdarúgócsapatának. Fotó: Török János

Csapatmutató



Nem túl fényes a makói futballcsapat 2018–2019-es szezonjának a mutatója. 30 meccsen öt győzelmet, öt döntetlent és 20 vereséget könyvelhettek el a zöld-sárgák. 20 pontot szereztek. Nem volt acélos a támadójáték sem, összesen 25 gólt szereztek, míg az ellenfelek 57-szer zörgették meg a Maros-parti kaput. A házi gólkirály Busa Bence lett, a csatár 10-szer volt eredményes. Őt követi Gémes Bence 4 találattal, míg Molnár János és Széll Kristóf 3-3 gólig jutott. Babolek, Hatvani, Lipták és Tamaskó 1-1 gólt jegyzett, ez a lista is bizonyítja, hogy bizony nagyon vérszegény volt a Makó támadójátéka.

Az utolsó, 16. helyen zárta szereplését a Makó NB III-as labdarúgócsapata a Közép csoportban. Magyar György együttese 20 pontot gyűjtött, így kénytelen búcsúzni a harmadik ligától.– Szomorú vagyok a szereplés miatt – kezdte az idény értékelését Ménesi Gábor, a Makó elnöke –, mert egy olyan őszt produkáltunk, ami mindenképpen reménykeltő volt. Az első körben 15 pontot gyűjtöttünk, míg tavasszal csak ötöt. Ez volt a legnagyobb gond. A Szekszárd legyőzése után még felcsillant a remény, hogy talán sikerül meghosszabbítani a tagságunkat, de a következő fordulóban kikaptunk a Rákosmentétől, így ekkor tudatosult bennünk, hogy ebből kiesés lesz. Így is történt.A búcsú azt jelenti, hogy a 2019–2020-as szezonban a klub a Csongrád megyei I. osztályban szerepel.– Szerdán lesz egy összejövetelünk, amelyen eldől, hogy kikkel, milyen célokkal vágunk neki az új idénynek. A klubunk második csapata a 12. helyen végzett a megyei I. osztályban, így a nagy kérdés, hogy mi legyen a jövőképünk. Egyből visszajutni az NB III-ba, vagy fiatalokra támaszkodva ezt a célt két év múlva véghez vinni. A klub működése stabil, szerencsére tehetségekben sincs hiány, így minden adott ahhoz, hogy fiatal, tehetséges csapatot építsünk. Mivel ez egyelőre csak terv, így nem tudok arról beszámolni, hogy kikkel vágunk neki az új kihívásnak. Az elnökségi összejövetel után már kész terveink lesznek.Makón szeretik a futballt, természetesen a városban is téma a kiesés. De mindenki reménykedik abban, hogy hamarosan visszatérhet a csapat a harmadikvonalba. A feltételek kiválóak, ez köszönhető a helyi önkormányzatnak és a klubvezetésnek.– Hibáztam – zárta a beszélgetést Ménesi Gábor –, most sokszor hallgattam a szívemre, és nem az eszemre. Amikor az NB II-ben szerepeltünk, akkor sokkal keményebb voltam, nem voltam ennyire engedékeny. A sportban sokszor a szerencse is döntő szerepet játszik. Az idei szezonban viszont ez elpártolt tőlünk, ami egy éve befelé pattant egy-egy meccsen, az most mindig kifelé jött, ami gól lett, az most a kapufán csattant. Nem volt vezérünk sem, így pedig nehéz a pályán csatát megnyerni. Csalódottak vagyunk, de az élet nem áll meg, dolgozunk tovább, újraépítjük a csapatot, mert a szurkolók ezt nagyon megérdemlik.