Új edzőpáros az SZKKSE-nél a kispadon

Néhány héttel ezelőtt jelentette be a PC Trade SZKKSE NB I/B-s női kézilabdacsapata, hogy eddigi a vezetőedző Vojkovics Gyula a Szent István Egyetem SE élvonalbeli csapatától kapott ajánlatot és hosszas mérlegelés után azt elfogadta.



A klub vezetése rögtön elkezdte keresni utódját, több lehetőség közül végül Zsadányi Sándornak szavazott bizalmat. A 26 éves szakember az Algyőben kézilabdázott, majd ott kezdett el edzőként dolgozni az utánpótlásban. Tavaly tavasszal a felnőtteknél segítette Vojkovics Gyula munkáját, majd az ifjúsági csapat felkészülését irányította és a fiatalokra épülő NB II-es csapat kispadján ült. Kinevezése illeszkedik abba az elképzelésbe, amit a klub képvisel, hogy ne csak a fiatal tehetséges játékosok kapjanak lehetőséget az előrelépésre, hanem a tehetséges, pályájuk elején járó szakemberek is helyzetbe kerüljenek.



A vezetőedző munkáját egy korábbi magyar válogatott, olimpikon kézilabdázó is segíti majd. Laluska Balázs azonban nem csak a felnőttek munkájában vesz részt, a szakmai munkáért is felel a jövőben. Algyőről érkezik a PC Trade SZKKSE-hez, ahol pályafutása befejezése után a legfiatalabb korosztállyal ért el sikereket, jelenleg is a spanyol edzőképzésben tanul, néhány héten belül Barcelonában kaphatja meg a B -licenszet egy sikeres vizsga után. Nála a váltás hasonlóan Zsadányi Sándorhoz, egy szintlépés lesz a pályafutásában.



- Az algyői munkám egy meghatározó élmény volt az életemben, de eljött az ideje a váltásnak, szakmailag szerettem volna továbblépni. Az egyesület célja és a saját céljaim illeszkednek egymáshoz, szeretném, ha a minél több fiatal megtalálná a helyét nálunk és érezné azt, hogy megéri komolyabb szinten is sportolni. Az utánpótlás mellett a felnőttcsapatnál is lesz feladatom. Elsősorban a tapasztalatommal szeretném segíteni a vezetőedző munkáját, illetve olyan finomhangolásban tudom támogatni, ami még eredményesebbé teszi a munkát – nyilatkozta Laluska Balázs a csapat honlapján.