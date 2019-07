Új edzővel az Algyő: a címvédőnél a helyi kötődés van főszerepben

Hazatér. Podonyi Norbert (jobbra, sárgában) újból az algyői labdarúgás sikereiért dolgozik. FOTÓ: ALBERT BARBARA ANDREA

– Azt terveztem, hogy a nyáron mindenképp abbahagyom a futballt. Ha nem jött volna ez a lehetőség, akkor az utánpótlásban dolgoztam volna. Algyőn kezdtem el a futballt, itt is szerettem volna befejezni – ez ugyan nem jött össze, de régi álmom volt, hogy szerepet vállaljak a csapatnál, szeretném azt a tudást és rutint visszaadni, amit megszereztem az évek alatt – nyilatkozta a magasabb osztálybeli tapasztalatokkal bíró Podonyi Norbert.A bajnokcsapattól csupán egy távozó akad, a játékos-edző Sebők László máshol folytatja, Révész Máté pedig munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud a csapat rendelkezésére állni, ám az igazolása továbbra is Algyőn marad.A kapus pótlására Weszelovszky Gábor érkezett a Makóból, míg a Tiszaszigettől fiatal, algyői kötődésű játékosok csatlakoztak Deák Donát, Bozóki Richárd és Rádi Martin személyében. Az ifjúságiaktól Belovai Krisztián és Molnár Gergő felkerült a felnőttekhez. A címvédőnél várhatóan ebben a félévben nem számíthatnak a két tartós sérültre, Bozsóki Dánielre és Kiss Rolandra.Podonyi Norbert hozzátette, nem lesz egyszerű motiválnia a csapatot, hiszen az arany­érem után nem vállalták a feljutást, de úgy látja, mindenkiben van elég indíttatás azt illetően, hogy megmutassák, helyük van a csapatban. A tréner megjegyezte, szeretnének minél tovább jutni a magyar kupában is, hogy lehetőségük legyen Algyőre hozni egy magasabb osztályú, akár NB I-es csapatot is.