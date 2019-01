Új esély van a szegediek előtt

A várakozásokhoz mérten alulteljesített a Szegedi VSE a Csongrád megyei I. osztály őszi idénye során. A vasutasok megerősített kerettel vághattak neki az idénynek, ám a 24 megszerzett pont és a hetedik hely nincs összhangban a várakozásokkal.Az SZVSE négy vereséget is elszenvedett az ősszel, és 13 pont a hátránya a listavezető Tiszaszigettel szemben, így minimálisra csökkentek az esélyei a bajnoki címet illetően. A téli felkészülést már nem a szezon során kinevezett Brinszky Adrián vezeti, aki önszántából távozott a csapat éléről, a foglalkozásokat Kelemen Balázs és Sahin-Tóth Dezső szakosztályvezető közösen vezényli.– Semmi gondunk nem volt Brinszky Adriánnal – kezdte Sahin-Tóth Dezső a váltásról.– Viszont azt gondoljuk, a játékosoknak sokkal felelősségteljesebben kell fellépniük. Az őszi szereplésünk alulmaradt az elvártakhoz képest, ennek okai mélyen gyökereznek. Továbbra sem adjuk fel az álmainkat, szeretnénk előrelépni. Kevés a minőségi játékos a megyében, és azt érzem, hiányzik a futballistákból a belső motiváció.A Ferencváros elleni kupameccsig rendben voltunk, ott viszont eltört valami. Nem a tudásunkkal volt a baj, hanem a hozzáállással – utalt Sahin-Tóth Dezső a remek helytállásra a magyarkupa-mérkőzésen.Hozzátette, azt szeretnék, ha kialakulna egy jó közösség a csapatnál, amire építkezve jöhet a jó játék is. Ami a téli keretbeli változásokat illeti, Hatvani József Makóról visszatérve ölt magára újra piros-kék dresszt, és rajta kívül is várható még érkező.A távozók oldalán a Kiskundorozsma felé kacsintgató Szilágyi Zsolt neve található. A keret tagjai már elkezdték a közös munkát, a téli felkészülés során a Zsombóval, a Röszkével és a Szőreggel is találkoznak a vasutasok.– Csapatként kell jobban funkcionálnunk, ha ez meglesz, akkor jönnek majd az eredmények is. Ki szeretnénk javítani az őszi idényt – mondta a tavaszi célok kapcsán Sahin-Tóth Dezső.