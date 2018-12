Új fejezet kezdődik: másfél hónap után láthatja újra a szegedi közönség a Naturtexet

Játékra fel! Fontos periódust kezd a Szedeák. Fotó: kosarsport.hu

Tápén tesiznek



A tápéi Bálint Sándor Általános Iskola lett az a szerencsés intézmény, amely lapunk és a Naturtex-SZTE-Szedeák közös akciójának eredményeként egy testnevelésóra keretén belül együtt mozoghat a szegedi kosarasokkal. Marko Bolticsék jövő szerdán, december 12-én látogatnak el a tápéi suliba, ahol rendhagyó tesiórát tartanak a gyerekeknek.

A bajnokság állása

1. Szolnok 9 8 1 824 – 675 0.94

2. Körmend 9 7 2 814 – 721 0.89

3. Pécs 9 6 3 727 – 666 0.83

4. Zalaegerszeg 9 6 3 712 – 699 0.83

5. Kecskemét 9 5 4 694 – 683 0.78

6. Jászberény 9 5 4 698 – 688 0.78

7. Fehérvár 8 4 4 639 – 608 0.75

8. Szombathely 8 4 4 638 – 624 0.75

9. Paks 9 4 5 744 – 727 0.72

10. Sopron 9 4 5 716 – 715 0.72

11. Debrecen 9 4 5 718 – 748 0.72

12. Kaposvár 9 3 6 690 – 698 0.67

13. Szedeák 9 2 7 665 – 733 0.61

14. TF Budapest 9 0 9 552 – 846 0.50

Több közös pont is akadt a Naturtex-SZTE-Szedeák novemberi négy idegenbeli mérkőzésében. A négy vereség mellett sajnos rendre hasonló forgatókönyv szerint zajlottak a meccsek, a szegediek a találkozók meghatározó idejében nagy csatát vívtak aktuális ellenfelükkel, viszont a végén nem sikerült a győzelem. Mindez azonban a múlt, a háromhetes bajnoki szünetet követően ezen nem rágódhatnak a klubnál, hiszen közel sem év végi lazítás vár az együttesre 2018 utolsó hónapjában.Mintegy másfél hónap szünet után december 15-én újra láthatja a szegedi közönség a Szedeákot, a Jászberény ellen tér vissza az újszegedi sportcsarnokba a csapat. Szükség is lesz a szurkolók támogatására, hiszen a november rajtahagyta a nyomát a tabellán is, a gárda az utolsó előtti helyen áll a bajnokságban. A drukkereknek lesz is lehetőségük a csapat támogatására, hiszen a Jászberény elleni találkozót követően a két ünnep között két alkalommal is itthon játszik a Naturtex, amely a Sopront és a Falcót is saját csarnokában fogadhatja, az ünnepek tehát igen dolgosan telnek majd a szegedi kosarasok számára. Az év végére egyébként véget is ér az alapszakasz első fele, ami azt jelenti, a hátralévő négy mérkőzés arról is dönthet, Wirth Ádámék milyen pozícióból várhatják a visszavágókat, és lassan indulhat a számolás a középszakasz küzdelmeit illetően: éppen ezért lesz kiemelten fontos a korábbi szegedi edző, Nikola Lazics által irányított Jászberény elleni derbi, hiszen a jászságiak hárommal több győzelmet arattak eddig, viszont egy Szedeák-sikerrel rögtön elérhető közelségbe kerülhetne a középmezőny.Visszatérve a jövő szombati meccsre, a klub jótékonysági akcióval is készül, várják a Mátrix Közhasznú Alapítvány számára felajánlott tartós élelmiszert, ruhákat, édességeket és egyéb ajándékokat, amelyeket a rászorulóknak juttatnak el az adventi időszak alatt.