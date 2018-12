Új lendületet vehet a Naturtex a Jászberény ellen - Holnap újra itthon a Szedeák

Lesz-e újabb hazai siker? A DEAC ellen sikerült. Fotó: Karnok Csaba

Nehéz heteken van túl a Naturtex-SZTE-Szedeák, amely a négy novemberi idegenbeli mérkőzését egyaránt elveszítette, így az utolsó előtti helyről várhatja az ünnepi nagyüzemet. A válogatott világbajnoki selejtezői miatt ugyanis a háromhetes szünetet követően az év végéig három találkozó vár a csapatra, először jöhet a visszatérés a szegedi közönség elé, hiszen október végét követően szombaton játszhat újból az újszegedi sportcsarnokban a Szedeák.Az ellenfél az a Jászberény lesz, amellyel rendre parázs csatákat vív a Naturtex, várhatóan most sem lesz ez másképp. A jászságiak pozitív mérleggel érkeznek Szegedre, kilenc meccsükből ötöt megnyertek. A korábbi szegedi tréner, Nikola Lazics által irányított együttes több nagy csatát is vívott idén, a Körmendtől kettő, az Alba Fehérvártól egy ponttal kaptak ki, de idegenben alaposan megszorongatták a ZTE-t is.Égető szüksége lenne tehát a győzelemre a Szedeáknak, amely a pályán és azon kívül is igyekezett feltöltődni a héten. Szombaton bemutatkozhat az új szerzemény, a szerb Alekszandar Ponjavics, a 27 éves bedobó már ott volt a klub és lapunk által szervezett szerdai közös tesiórán is, a tápéi Bálint Sándor Általános Iskolában. A jól sikerült rendezvény feltölthette a kosarasokat, a gyerekek mosolyai erőt adhatnak Juhos Leventééknek a fontos meccsre, amelyen ott lesz a Szedeák teljes utánpótlása, így garantált lesz a jó hangulat.Viszont nagy szükség lesz a szurkolók támogatására is. A drukkerek a rászorulókat is segíthetik, a klub ugyanis adománygyűjtést szervez a találkozó előtt a Mátrix Közhasznú Alapítvány számára, várják a meleg ruhákat, cipőket, tartós élelmiszereket, konzerveket.A szombaton 18 órakor kezdődő találkozóról a delmagyar.hu élő, szöveges online tudósítással jelentkezik.