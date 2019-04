Újabb sikerkorszak indult? Szabó Zoltán szerint a vízilabda új szabályai a magyaroknak kedveznek

Micsoda győztes gól volt! Az exszegedi Manhercz Krisztián olaszok elleni győztes találata sokatmondó. Fotó: VLV

Manhercz Krisztián az utolsó percben megkapta a labdát, biciklicsellel elküldte a vé- dőjét, elúszott mellette, majd a hálóőr feje fölé célozva a kapuba lőtte a játékszert, és ezzel eldőlt az olaszok elleni rangadó – ez a jelenet az Európa-kupa elődöntőjében zajlott le, majd a fináléban – a világkupa után – ezt a rangos viadalt is megnyerte a magyar férfi vízilabda-válogatott. Az exszegedi pólós győztes találata nemcsak gyönyörű volt, de szimbolikus is: illusztrálta a sportág jövőjét, ezeket a mozdulatokat ugyanis az új szabályok tették lehetővé.Az elmúlt egy évben több érdekes változásról is döntöttek a sportág szabályalkotói, amelyeket hosszú lenne mind felsorolni, de a lényeg: a vízilabda felgyorsítását célozzák, és a látványosabb játékot biztosítják. Például a fineszes megoldásokat segíti az is, hogy szabaddobásnál még cselt vagy lóbálást is be lehet vetni a lövés előtt.A három különböző válogatottat is olimpiai bajnoki címig vezető Ratko Rudic a zágrábi Európa-kupa után örömmel nyilatkozta, hogy a zágrábi torna bebizonyította: az új szabályoknak köszönhetően a sablonos taktikák helyett a gyors és technikás játékosokra hárult a kulcsszerep. Ezt az interjút osztotta meg a játékosként BEK-győztes szegedi szakkommentátor, Szabó Zoltán, azzal a megjegyzéssel: eljön a képzett, attraktív, gyorsan gondolkodó és végrehajtó játékosok ideje.– Az Európa-kupa látványos változást hozott, hiszen az új szabályokat kihasználva sokkal több egy az egy elleni szituációt láthattunk. Cseleket birkózás helyett – hangsúlyozta a Szegedi Vízipóló Suli szakmai igazgatója.– Ez a trend még látványosabbá teszi majd a sportágat, amikor már rendszerszintű taktikai elemeket dolgoznak ki arra, hogy a labdás játékos pozíciós előnyben legyen – folytatta Szabó Zoltán. – Ehhez több poszton bevethető, nagy állóképességű, fejben és fizikálisan is gyors pólósok kellenek. Mi, magyarok jól állunk ebben, ezt bizonyította az is, hogy mennyien tudtak centerben érvényesülni. Amíg statikus volt a játék, a centerezésekre a végletekig fel tudtak készülni a szerbek, a horvátok vagy a montenegróiak. Most viszont felkészületlenül éri őket pár újdonság. Bemegy centerbe Zalánki, és ők kérdőn néznek az edzőre. Majd felmerül bennük: megelőzött a gyors center, most pláne mit csináljak, főnök?A kézilabda is azóta igazánlátványos sportág, amióta az ilyen helyzetekben a támadó játékosokat védik. Ez most megtörtént a vízilabdában is – emelte ki a szakember. Nekünk tehát különösen nagy lehetőség ez a helyzet, amit nemcsak a magyar finesz elmélete bizonyít, hanem a gyakorlat is. A világkupa után az Európa-kupát is megnyertük, a két siker között pedig fontos kapocs van: ezeken a viadalokon lehetett élesben kipróbálni a sportág új szabályait.