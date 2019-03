Újabb világkupán remekelt Mocsári

Tavaly novemberben számoltunk be arról, hogy a Haász SZUE egykori úszója, Mocsári Bence a Titán TC színeiben paratriatlonosként folytatja karrierjét, és első világkupáján egy bronzéremmel robbant be az elitbe. Most újabb remek hírről számolhatunk be: második világkupafutamán is az élmezőnyben volt, ötödik helyen végzett, pedig az ausztráliai viadalra gyengébben érkezett, hiszen március elején még mandulaműtéten esett át.– Ez a beavatkozás kicsit legyengített, de a hátrányt valamennyire kompenzálni tudtuk, hiszen a Kanári-szigeteken részt vehettem egy edzőtáborban. Ezután jöhetett az ausztráliai kaland, amely óriási élmény volt, a verseny mellett a csodálatos környezet miatt is – kezdte beszámolóját Mocsári Bence.– Úgy mentem ki, hogy újra jó lenne érmet szerezni, de persze éreztem, hogy nehezebb ezt elérni a műtét miatt. Kihoztam magamból a maximumot, amit az úszás is igazolt, hiszen elsőként indulhattam kerékpározni. Sajnos az első számban felépített előnyöm gyorsan elszállt, ugyanis egy szűk helyen kellett bringára ülni, és itt elestem.Ez a leggyengébb számom, ráadásul dimbes-dombos volt a pálya. Itt érezhető volt, hogy még a kerékpározásban erősödnöm kell, illetve tovább javítani az állóképességemen. Alapvetően elégedett vagyok az eredménnyel, hiszen minden tőlem telhetőt megtettem – mondta Balla Péter tanítványa.Mocsári Bence tavaly utánpótlás-paratriatlon kategóriában megkapta az év legjobb sportolójának járó szövetségi díjat, a szakmai visszajelzés szerint is megérte tehát sportágat váltania. A szegedi sportolónak a paralimpia az álma, épp ezért szponzorokat is keres, miközben keményen edz, és nem mellékesen érettségire készül.– Mostanában sűrűek a napjaim, de állom a sarat!Az érettségi előtt másfél héttel még egy milánói triatlonversenyen szeretnék indulni, hiszen mielőbb kellene minél több versenyrutint szereznem az álmom megvalósításához. Szerencsére a versenytársaktól is megkapok minden támogatást, hiszen a világkupa mezőnyében én vagyok a legfiatalabb, és nagyon hasznos tanácsokkal látnak el. Öröm egy ilyen közegben versenyezni – jegyezte meg mosolyogva a tehetség.