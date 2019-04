Újra csúcson a tekések - 8 hónapos kisfia jelenlétében lett bajnok a csapattal Kiss Norbert

12 a 13-ból. Kiss Norbert majdnem az összes bajnoki címben szerepet vállalt. Fotó: Frank Yvette

– Volt már ennél nehezebben megszerezhető aranyérmünk, és most szinte csak a kötelezőket kellett hoznunk, de volt közte egy-két komoly feladat. Nem is az ellenfél, hanem a pályák miatt: Kazincbarcikán például nagyon csúszott, alig lehetett rajta játszani. Az új lebonyolításnak köszönhetően tavasszal jöttek sorban a rangadók, mellette a Bajnokok Ligája-meccsek, azaz hétről hétre oda kellett figyelni. Eleinte tartottam attól, hogy kifulladunk, de jól tartottuk magunkat. A legelső, 2000-es bajnoki címhez még tudtam hozzátenni, de a további 12-ben már volt szerepem.– Idén már háromszor legyőztük őket, egyszer náluk is nyertünk, ettől függetlenül nekik még az ezüstérem elérhető, bár ahhoz a Répcelaknak nem szabadna nyerni otthon a SalgÓzd ellen, a Zalaegerszegnek pedig le kell győzni minket. Nekünk nem múlik már semmi rajta, valóban csak a veretlenség megőrzése, és ez is elég inspiráló. Szél Tibor sérülése nem jött jókor, remélem, jövő szombatra felépül.– Mindenki úgy ment fel a pályára mindkét meccsen, hogy mindent megpróbál, ez a negyedik hely jött össze belőle. Azzal tisztában voltunk, hogy sokra nem számíthatunk, de ott voltunk a négy között.– Az utazásig még hátravan a zalai rangadó, aztán a kazincbarcikai egyéni országos bajnokság, így egyelőre csak ezekre fókuszálunk.– A kisfiam, Marcell ott volt a Fradi elleni mérkőzésen, és a meccs alatt egy percet sem aludt. Sőt szurkolt is, ahogyan egy nyolc hónapos kisfiú szurkolhat.