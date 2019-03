Úszó-ob: bronzérmes lett a vásárhelyi váltó

Az úszó-ob 4×100 méteres mix vegyesváltó-versenyében a NICS-HSÚVC a második legjobb idővel jutott döntőbe, így a hódmezővásárhelyi kvartett (Petrovics Péter, Szilágyi Csaba, Batta Orsolya, Szőke Zita) éremesélyesként várta a finálét, ahol a bajnoki címet elhódító Győr mögött óriási versenyt vívott a dobogós helyekért a BVSC és a Kőbánya ellen. Utóbbi csapatot sikerült megelőzniük Bán Sándor tanítványainak, így az idei ob második Csongrád megyei medálját, egy bronzot szereztek.



Női 400 méter vegyesen Hosszú Katinka nagy előnnyel győzött, Kapás Boglárka pedig hiába lett második, a harmadik helyezett Jakabos Zsuzsanna jobb idővel rendelkezik, így utóbbi sportoló mehet az Iron Lady mellett a vb-re. Ebben a fináléban is volt érdekeltségünk: az Egyesült Államokban tanuló Szilvási Gréta 7. helyen végzett a Haász SZUE színeiben.



200 méter mellen három vásárhelyi úszó, Matejdesz Máté, Süli Ákos és Zaka Maja is B döntőben úszott, ahogy 100 méter gyorson Nikolics Uros (NICS-HSÚVC) és Ulrich Botond (Haász SZUE) is, ők ketten ebben a sorrendben voltak a finálé legjobbjai.



100 méter gyorson és 200 méter háton is egy-egy vásárhelyi klub tehetsége jutott A döntőbe: előbbi számban a 15 éves Szőke Zita (NICS-HSÚVC) lett hetedik, utóbbiban pedig a Hód Úszó SE 14 esztendős reménysége, Ugrai Panna a hatodik legjobb magyar volt. A Haász SZUE 4×100 méter gyorson duplán érintett volt: a férfi csapat 7., a női kvartett 11. lett.



4x100 m mix vegyes:

3. NICS-HSÚVC (Petrovics Péter, Szilágyi Csaba, Batta Orsolya, Szőke Zita)



Női 400 m vegyes:

6. Szilvási Gréta (Haász SZUE)

9. Fábián Fanni (Haász SZUE)



Férfi 200 m mell:

12. Matejdesz Máté (Hód Úszó SE)

13. Süli Ákos (NICS-HSÚVC)



Női 200 m mell:

12. Zaka Maja (NICS-HSÚVC)

23. Csatlós Flóra (Szentesi Városi Úszó Club)

25. Kerecsen Gerle (NICS-HSÚVC)



Férfi 100 m gyors:

9. Nikolics Uros (NICS-HSÚVC)

10. Ulrich Botond (Haász SZUE)

28. Fábián Milán (Haász SZUE)

47. Sliz Bálint (Haász SZUE)

48. Pertich Zsombor (NICS-HSÚVC)

51. Szabó Bálint (Haász SZUE)



Női 100 m gyors:

7. Szőke Zita (NICS-HSÚVC)

9. Fábián Fanni (Haász SZUE)



Női 200 m hát:

6 Ugrai Panna (Hód Úszó SE)

18. Forján Anna (NICS-HSÚVC)



Férfi 4x100 m gyors:

7. Haász SZUE (Ulrich Botond, Lőrincz Ádám, Sliz Bálint, Fábián Milán)



Női 4x100 m gyors:

11. Haász SZUE (Fábián Fanni, Fábián Bettina, Vas Luca, Szilvási Gréta)