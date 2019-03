Úszó-ob: Szilágyi Csaba újra bajnok, egy-egy szegedi és vásárhelyi 5. hely a zárónapon

A debreceni úszó-ob zárónapjának első döntőjét női 1500 méteres gyorsúszásban rendezték. Ez a leghosszabb medencés úszószám, épp ezért nagy különbségek szoktak lenni az indulók között, ezúttal viszont az utolsó méterek döntöttek, ugyanis Késely Ajna és Kapás Boglárka óriási csatát vívott, végül előbbi hódította el a bajnoki címet. Két szegedi úszó is érdekelt volt ebben a számban: Olasz Anna a 8., Fábián Bettina pedig 13. helyen zárt a Haász SZUE színeiben.



A férfi 200 méteres gyors B döntőjében második lett a szintén szegedi Ulrich Botond, a Haász SZUE 10. helyen záró tehetsége az ob-n már nem először úszott olyan időt, amellyel pályázhat az ifjúsági világbajnoki részvételre.



Női 100 méter pillangón jött az újabb sztárparádé, hiszen a dobogós helyeket ebben a sorrendben Hosszú Katinka, Szilágyi Liliána és Jakabos Zsuzsanna szerezték meg, de nem csak rájuk volt érdemes figyelni: Ugrai Panna a B döntőben harmadik lett, így összetettben a 11. helyen zárt a Hód Úszó SE tizennégy éves tehetsége.



A NICS-HSÚVC vajdasági versenyzője, Szilágyi Csaba a nyitónapon elért 100 méteres bajnoki címét követően 50 méter mellen is a mezőny legjobbja lett. A fináléban megdöntötte a tavalyi ob-n felállított országos csúcsát, egyben a világ második idei legjobb eredményével is büszkélkedhet, így különösen sajnálhatjuk, hogy nem magyar, hanem szerb színekben szokott indulni a nemzetközi versenyeken. Klubtársa, Szabó Tamás 5. helye is figyelemre méltó eredmény, ahogy Süli Ákos 9. pozíciója is.



Férfi 50 méter háton a B döntőben három (!) versenyző is képviselte Csongrád megyét: Petrovics Péter és Süli Ákos (mindkettő NICS-HSÚVC), illetve Ulrich Botond (Haász SZUE) is remekelt ebben a számban.



Férfi 100 méter pillangón Szabó Szebasztián meglepetésre világbajnoki A szinttel és nagy előnnyel hódította el a bajnoki címet Milák Kristóf és Cseh László előtt. A B döntőt az a Tadas Duskinas nyerte, aki a Haász SZUE versenyzője, de nem a szegedi klub, hanem hazája, Litvánia színeiben vett részt az ob-n.



Női 200 méter gyorson ismét nagy nevek csaptak össze: Hosszú Katinka, Késely Ajna és Verrasztó Evelyn lett dobogós, de mögöttük is érdemes volt figyelni a hajrát, ugyanis az Év Sportolója gálánk egyik tavalyi utánpótlás díjazottja, a szegedi Fabián Fanni 5. helyen zárt. A NICS-HSÚVC tehetsége, Szőke Zita is bizonyított, 9. lett ebben a számban.



Női és férfi 4x100 méter vegyesen is épphogy lemaradtak az A döntőről a vásárhelyi és szegedi váltók, így 9. és 10 pozíciókban zártak a Csongrád megyei kvartettek.



Női 1500 m gyors:

8. Olasz Anna (Haász SZUE)

13. Fábián Bettina (Haász SZUE)



Férfi 200 m gyors:

10. Ulrich Botond (Haász SZUE)

27. Szabó Bálint (Haász SZUE)

29. Sliz Bálint (Haász SZUE)

33. Pertich Zsombor (NICS-HSÚVC)



Női 100 m pillangó:

11. Ugrai Panna (Hód Úszó SE)



Férfi 50 m mell:

1. Szilágyi Csaba (NICS-HSÚVC)

5. Szabó Tamás (NICS-HSÚVC)

9. Süli Ákos (NICS-HSÚVC)

17. Matejdesz Máté (Hód Úszó SE)

18. Pertich Zsombor (NICS-HSÚVC)

24. Sliz Bálint (Haász SZUE)



Női 50 m mell:

23. Kerecsen Gerle (NICS-HSÚVC)

25. Csatlós Flóra (Szentesi Városi Úszó Club)



Férfi 50 m hát:

11. Petrovics Péter (NICS-HSÚVC)

14. Süli Ákos (NICS-HSÚVC)

15. Ulrich Botond (Haász SZUE)



Női 50 m hát:

21. Batta Orsolya (NICS-HSÚVC)

24. Burai Boglárka (Hód Úszó SE)

32. Forján Anna (NICS-HSÚVC)

41. Orbán Réka (Szentesi Városi Úszó Club)



Férfi 100 m pillangó:

31. Ulrich Botond (Haász SZUE)



Női 200 m gyors:

5. Fábián Fanni (Haász SZUE)

9. Szőke Zita (NICS-HSÚVC)

28. Fábián Bettina (Haász SZUE)

45. Vas Luca (Haász SZUE)



Női 4x100 m vegyes:

9. NICS-HSÚVC (Forján Anna, Zaka Maja, Batta Orsolya, Kerecsen Gerle)



Férfi 4x100 m vegyes:

9. Haász SZUE (Ulrich Botond, Sliz Bálint, Szabó Bálint, Lőrincz Ádám)

10. NICS-HSÚVC (Petrovics Péter, Pertich Zsombor, Süli Ákos, Nikolics Uros)