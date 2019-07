Utánpótlás-válogatott védővel erősített a Szeged-Csanád GA

Két éves szerződést kötött Talabér Attilával a Szeged-Csanád Grosics Akadémia csapata - adta hírül a klub honlapja.



Az MTK-tól érkező, 23 éves védő a korosztályos labdarúgó válogatottakban is pályára lépett korábban (U17, U19, U20). Az előző szezonban a Vasasban játszott kölcsönben és 37 mérkőzésen két gólt szerzett. Joao Janeiro a védelem tengelyében számít rá.



- A Szeged-Csanád Grosics Akadémia érdeklődött a legrégebben és a legélénkebben irántam. Nem volt kérdés, hogy jövök, csak az, hogy mikor. ehhez meg kellett egyeznünk az MTK-val, ami most sikerült. Tetszett a jövőkép, amit felvázoltak a klub vezetői. Jó néhány játékost személyesen is ismerek, játszottunk együtt korábbi csapataimnál, ez is amellett szólt, hogy igent mondjak a hívásra - mondta Talabér Attila.