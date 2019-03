Úton a Szegedi TE: 14. alkalommal szerepelnek a BL négyes döntőjében

Felkészültek. Karsai László rutinos BL-résztvevő. Fotó: Karnok Csaba

elindult a Szegedi TE csapata a horvátoszági Zaprešicbe. A kisbuszban heten, egy autóban pedig hármanstartoltak el az újszegedi teke- és bowlingcentrumból, ahol négy szurkoló is várta, majd kíséri a csoportot.A különítmény Eszék felé vette az irányt, így Baja érintésével Udvarnál lépik majd át a határt.A Zágráb melletti, a horvát főváros határától északnyugatra néhány kilométerre lévő Zaprešic ad otthont a férfi tekecsapat Bajnokok Ligája négyes döntőjének. Ez a kis település mert nagyot álmodni, hiszen a csapata hosszú időn keresztül nem tudott kilépni az eszéki (Konikom, Kandit Premijer), a zágrábi (Medvescak, Grmoscica) vagy a zadari klubok árnyékából. Az 1979-ben alapított KK Zaprešic aztán az elmúlt években egyre meghatározóbb alakja lett a világ tekeéletének, és éppen a napokban nyerte meg hatodik csapatbajnoki címét, másodszor hibátlan mérleggel. Közben pedig új, hatsávos pályát avathatott fel tavaly a világkupa megrendezésével és annak megnyerésével.A horvát bajnok mellett a Final Fourban a német Zerbst is első hellyel tudta le a hazai sorozatát, míg a szlovák Podbrezova a cseh–szlovák közös Interligában végzett az első helyen – a Szegedi TE ebből a szempontból kilóg a sorból, hiszen még nem nyert ebben a szezonban, mivel nincs vége a szuperligának. A négy csapat közül a szegedi az egyetlen, amely hazája bajnokságában az előző idényben másodikként zárva jutott el a BL utolsó szakaszáig, a további három alakulat bajnok volt.A szegedi alakulat az olasz Neumarkt (6:2, 3:5) és a Zalaegerszeg (6:2, 7:1) kiejtésével jutott a legjobb négy közé, ahol szombaton 14 órától a címvédő szlovák Podbrezova vár rá. A másik ágon a német Zerbst és a házigazda Zaprešic csap össze 16 órától, majd vasárnap rendezik a helyosztókat. Előbb 13.15-től a bronzmérkőzés, 15.45-től pedig a döntő kezdődik.A szegediek ma kora délután érkeznek meg Zaprešicbe, ahol az új létesítményben 17 órától a technikai megbeszélés, 19 órától pedig a megnyitó lesz. Az együttest népes szurkolótábor is elkíséri az eseményre.A négyszeres BL-győztes Tisza-partiak történetében az elődöntő lesz a 117., a másnapi helyosztó pedig a 118. nemzetközi mérkőzés. Az összstatisztika jól mutat, hiszen minden klubsorozatot (Bajnokok Ligája, világ- és Európa-kupa) figyelembe véve 80 győzelem, 4 döntetlen és 32 vereség a mérleg.A delmagyar.hu a helyszínről tudósít, és útinaplóval jelentkezik majd.