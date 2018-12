Valakinek élete legjobb pillanatát szerezték a Szedeák játékosai: rendhagyó tesiórával melegítettek a kosarasok Tápén

– Bejönnek! Nézzétek, bejönnek! – ezzel a mondattal fogadták a tápéi Bálint Sándor Általános Iskola tanulói a Naturtex-SZTE-Szedeák férfi kosárlabdacsapatát. Andjelko Mandics együttesére kíváncsi volt az iskola összes tanulója, a gyerekek az ablakoknál állva várták, ahogy Nenad Sulovicsék megérkeznek a rendhagyó tesiórára.Gyorsan meg is telt a tornaterem, a csillogó tekintetek mellett nem volt hiány tollból és papírból, a közös fotók mellett mindenki a játékosok aláírására vadászott. A közös bemelegítés folyamán jöhettek a trükkök, a Szedeák játékosai minden technikai tudásukat igyekeztek bemutatni, amit nagy tapsviharral viszonoztak a Bálint Sándor iskola tanulói. A játékokat Vitaszek Attila , az intézmény testnevelője, a klub korábbi játékosa vezényelte.A büntetőpárbaj és az egymás elleni játék is döntetlenre végződött, mindkét esetben nagy hajrá kellett az ikszhez. A keret két részre oszlott, egymás elleni kosármeccsén Tyrell Green zsákolása után ámultak a kicsik, Kiss-Molnár Bencének is ez tetszett a legjobban, de Marko Boltics Bonifert Bendegúznak kiosztott sapkája is nagy sikernek örvendett. – Ez volt életem legjobb perce! Wirth Ádám és Juhos Levente a kedvenceim, nagyon szurkolok nekik! – mondta a tápéi suliban tanuló kisfiú, miközben begyűjtötte a két említett kosaras szignóját.A tesióra végén a klub utánpótlásában szereplő gyerekek átvehették a pólókat, valamint az egész szezonra szóló bérleteket, majd szerencsére akadt elég tinta a tollakban és volt elég töltöttség a telefonokban: számolatlanul osztották az aláírásokat és állták a rohamot a közös képeknél a Naturtex játékosai. Abban biztosak lehetünk, Tápén ezt a délelőttöt soha nem felejtik el.