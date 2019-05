Váratlan veresége miatt holnap 18.30-tól harmadik meccsre kényszerül a Szeged SZTE

Tatabánya–Szeged SZTE 6–5 (1–1, 1–2, 2–2, 2–0)

Női vízilabda OB I, rájátszás a 7. helyért, 2. mérkőzés. Tatabánya, 100 néző. Vezette: Nóvé, Várkonyi.

Tatabánya: Zirighné Sós – Zantleitner N. 1, Jenei 1, Bicskei 2, Petik, Sedlakova, Keresztes. Csere: Dobos, Vaszari 2, Balogh, Kolarova. Vezetőedző: Zantleitner Krisztina.

Szeged SZTE: Trifán – Botka, Lengyel A. 2, Rácz, Damnjanovics, Lengyel D., Tóth P. 3. Csere: Torma, Ádám. Vezetőedző: Varga Tamás.

Gól – emberelőnyből: 6/0, ill. 9/0.

Ötméteresből: 1/1, ill. –.

Kipontozódott: Zantleitner N.

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–1.

Olyan könnyedén, magabiztosan és koncentráltan játszott a női vízilabda OB hetedik helyéért kiírt párharc első felvonásában a Szeged SZTE, hogy fel sem merült egy esetleges harmadik meccs gondolata. Azt hittük, hogy az egyik fél második sikeréig tartó csatát csütörtök este lezárják a Tisza-partiak, mégsem így lett.Az első meccs után Varga Tamás vezetőedző óriási lelkesedéssel mutatta a mágnestáblán, milyen taktikai húzások vezettek a tükörsima, 15–7-es hazai győzelemhez. A kétszeres olimpiai bajnok tréner akkor elmondta: ha hozzák, amit tudnak, nem érheti őket meglepetés Tatabányán.Sajnos nem így lett, pedig azt hittük, nem lesz gond: 5–3-ra vezetett a harmadik negyedben a Szeged, innentől kezdve viszont nem talált be. A hazaiak egyenlítettek, majd 12 másodperccel az utolsó dudaszó előtt egy ötméteressel ki is harcolták a harmadik, mindent eldöntő mérkőzést, amit ma 18.30-tól rendeznek a SZUE-ban.– Nem érdemeltünk győzelmet, és ez akkor is igaz, ha a hajrában megítélt büntető szerintem nem volt jogos. Nem láttam a küzdeni akarást a lányokon, taktikai fegyelmezetlenségek sorát annál inkább. Azt hitték a lányok az első, nagyon sima meccs után, hogy elég csak a medencébe ugrani, és meglesz a siker. A győzelmet nem adják ingyen, és ha nem hajt egy csapat, akkor ezt az ellenfél megbünteti. Ha az első perctől az utolsóig hajtottak volna, akkor nyerünk. De nehéz azzal a helyzettel mit kezdeni, amikor 5–3-as vezetésnél az időkérésnél megmondom, ki lőjön az akció végén, majd más vállalkozik. Nagyon szomorú vagyok.