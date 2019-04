Vardar-MOL-PICK: ez akkora ütés volt, mint amit egykor Chacon adott Kokónak

Szenvedés volt. Bánhidi Bence (labdával) ritkán tudott szabadulni Siskarjov fogásából.

Fotó: Denis Dukovski

Körülbelül egy vödör víz, arra lett volna szüksége a szegedi szurkolóknak csütörtök este a Vardar Szkopje–MOL-PICK Szeged férfi kézilabda Bajnokok Ligája mérkőzés után, hogy felocsúdjanak a súlyos vereség után. 31–23. Ez állt az eredményjelzőn. Nyolcgólos hátrány, ami sok. Sok ezen a szinten. Mi vezetett ide?Ezt kérdezi mindenki. Az elmúlt hetek remek szegedi formája mindenkit bizakodóvá tett, reménykedett, hogy sikerül jó eredményt elérni az észak- macedón fővárosban. Érdekesség, hogy amióta a Szeged mestere Juan Carlos Pastor, azóta 22 csapattal csatázott a BL-ben – ebben a Metalurg elleni selejtező is benne van –, és egyedül a Vardar Szkopjét nem tudta még legyőzni. Most sem volt rá esély. Totális csődöt mondott a csapat.Kicsit meséljünk arról a hangulatról is, ami a Jana Sandanski Arénában fogadta az aktuális magyar bajnok és kupagyőztes Szegedet. Ilyennel még sohasem találkozott a PICK, a több ezer – a helyiek szerint hétezer – Vardar-fanatikus űzte a csapatot. Hiába élt meg nagy csatát több játékos, ilyen pokolban még nem játszott. Mindent elmond, mennyire felpörgették magukat a helyiek, hogy még a sajtópáholyban is mutogattak a magyar újságíróknak.A Vardar is okos taktikát választott a meccs előtt. Annyit panaszkodtak a játékosok és a szakmai stáb, hogy nem kapnak fizetést, szélnek eresztik a csapatot, hogy már jóformán minden szegedi szeme könnyezett, megsajnálta a Vardart. Jó taktika volt, mert a szkopjei együttes minden tagja vért ivott a meccs előtt, olyan szinten küzdött a csapatért, ami példaértékű volt. Az pedig, hogy Stas Skube ilyen szinten kézilabdázott, várható volt, hiszen lemondtak róla Szegeden. Motiválta, és élete meccsét játszotta. Sajnos ez a vendégoldalon egyetlen játékosról sem mondható el, többen csődöt is mondtak, Maqueda, Bodó, Gaber, Blazevic és két kapus, Alilovic és Sego árnyéka volt önmagának. Alilovic a három büntetőhárításáért volt dicsérhető, semmi másért. A legnagyobb probléma Bodó Richárd teljesítménye, aki idén nagyon kevés meccsen játszott jól, nem mer vállalkozni, elmaradnak azok a bombák, amelyekről valójában a becenevét, a Bombázót kapta. Őt kell kirángatni leginkább a gödörből.31–23. Ez akkora pofon volt, mint amit Chacon adott Kokónak, a magyar klasszisnak a világbajnoki övért vívott bokszmeccsen. Ebből felállni nem lesz könnyű, de van még egy visszavágó. Dobos László, a Szeged egykori játékosa írta az egyik közösségi oldalon, hogy emlékeznek a kék hívek egy Brovari elleni meccsre. Idegenben 11 góllal kapott ki a Szeged, itthon 12-vel nyert. Csoda volt már, csoda lehet még, mert a sportban minden előfordulhat. Az biztos, hogy ebben a nehéz helyzetben is kitartanak a drukkerek, rengeteg biztató szót kap a csapat.Ma már bajnoki vár a MOL-PICK Szegedre, 18 órakor az utolsó, pont nélküli Vecsést fogadja az újszegedi sportcsarnokban.