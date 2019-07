Varga és Suba indulhat a vb-n, Rescsik Csabának maradt még egy pici esélye

Megharcolt az indulásért. Suba Róbert két kategóriában vb-résztvevő. FOTÓ: KARNOK CSABA

A szolnoki Holt-Tiszán a pa­­rasportolóknak rendezett kajakos, kenus válogatón három szegedi közül ketten bekerültek a magyar válogatott keretébe, egy versenyzőnek pedig maradt még esélye.A férfiaknál KL1-ben a 16 éves Európa-bajnok, Kiss Péter ismét legyőzte az NKM Szeged világbajnokát, Suba Róbertet, így Szegeden őket kettőjüket láthatjuk az érmekért küzdeni. VL2-ben ugyanúgy Juhász Tamás nyerte a második válogatót Suba előtt.A nőknél az NKM Szeged sportolója, Varga Katalin KL2-ben és VL3-ban is győzött, utóbbi kategóriában Fehér An­­namária lett a második, de Tóth Julianna állhat rajthoz a világbajnokságon.Mivel minden számban két egység indulhat a szegedi vi­lágbajnokságon augusztus 21. és 25. között, így a két váloga­­tó után az első két helyezett vehet részt a vébén. Egyetlen szám volt, amelyben szétlövést kellett rendezni, a férfiaknál KL3-ban Kiss Erik megnyerte a második válogatót is, ám mögötte csere történt az első válogatóhoz képest: Tö­­rök Dávid lett a második Fábián István előtt. Utóbbi két versenyző között a szétlövést Török nyerte, így ő indulhat a világbajnokságon.Weisz Róbert szövetségi ka­­pitány elmondta, hogy mivel Fábián István egészségi állapota romlott, ezért újrakate­gorizációt kérnek majd, és ha sikerrel járnak, akkor KL2-ben részt vehet a vébén. Ebben a ka­tegóriában a második válogatót is Rozbora András nyerte a mindössze 15 éves zsombói, az NKM Szeged színeiben induló Rescsik Csaba előtt, így viszont a fiatal Rescsik maradhat le a vébéről, ha sikerül Fábián újrakategorizációja.A magyar paraválogatott hi­vatalos csapathirdetése egy-két hét héten belül várható.– Suba Robi kajakos kategóriájában hárman voltak két helyre, de a tanítványom így is kiharcolta a vb-helyet. Tavasz óta közelebb került Suba Kiss Péterhez, és az is látszódik, hogy nagyon éles a verseny mind itthon, mind a nemzetközi mezőnyben. Varga Katalin hozta a papírformát, de az is látszik, hogy már az első vá­lo­gatón is lépegetett előre. Az Eb-ről hozott egy bronzérmet, és ez azért nagy dolog, mert az ekkor előtte végzett két an­­gol uralja a kategóriát. Az a cél, hogy kvótát szerezzünk, ha pedig pluszban egy bronzérem is összejön, az hatalmas erőt ad­­hat neki. Rescsik helyzete bo­­nyolult, átrendeződhet ez a kategória, és sok függ majd az augusztus 17-i orvosi döntéstől. Ő még egy fiatal, feltörekvő versenyző, és nagy dolog lenne, ha indulhatna a vb-n, a fejlődési lehetőség benne van – nyilatkozta Csamangó Attila, a szegedi sportolók edzője, akinek a munkáját Czinege Zsolt segíti.