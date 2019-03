Varga Katalin és Suba Róbert Olaszországban edzőtáborozik

Suba Róbert edzőtáborban gyakorol a nyári nagy versenyekre. Fotó: mkksz.hu

Havonta egy hosszú hétvégén összejönnek a legjobb magyar paraversenyzők egy közös munkára, ennek szellemében februárban tartották az első, négynapos edzőtábort Dunavarsányban. A közös munka tehát nem idegen a sportolóktól, akik most egy újabb lehetőséget kaptak arra, hogy fejlődjenek, erősödjenek.– A Magyar Kajak-Kenu Szövetség és a Magyar Paralimpiai Bizottság közösen biztosítja a felkészülés és a versenyeztetés feltételeit. Ennek is betudható, hogy tegnap elutazhattak a legjobbak a szegedi Csamangó Attila vezetésével az olaszországi Sabaudiába edzőtáborba. Erre azért van szükség, mert jövő májusban lesz egy pótkvalifikációs világbajnokság, amely előtt el kell majd mennünk egy meleg vízi edzőtáborba, ezért most kipróbáljuk Sabaudiát – nyilatkozta a hazai szövetség internetes oldalának Weisz Róbert, a szakág szövetségi kapitánya.Ennek megfelelően az NKM Szeged két élversenyzője Varga Katalin és Suba Róbert elutazhatott Sabaudiába. A para szakágban is a szegedi olimpiai kvalifikációs világbajnokság (augusztus 21–25.) a szezon fő versenye, itt és a jövő évi pótkvalifikációs vébén lehet csak megszerezni az olimpiai kvótákat. A parásoknál, ha valaki kajakban szerez egy kvótát, akkor kenuban is elindulhat majd Tokióban – ehhez az első hat között kell végezni az augusztusi szegedi vébén.