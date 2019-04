Varga Tamás Eb-re juttatta a fiúválogatottat, most átveszi a szentesiekből is álló ifi csapatot

Varga Tamás válogatottszinten is a női vízilabdára váltott. Fotó: Török János

A Magyar Vízilabda Szövetség új alapokra helyezte az utánpótlás-válogatottak munkáját, ennek első komolyabb eredménye köthető a Szeged SZTE vezetőedzőjéhez: a Varga Tamás irányította, 2004-es születésű fiúkból álló nemzeti csapat a montenegróiakat is legyőzve csoportelsőként kvalifikálta magát a korosztályos Európa-bajnokságra. Az elmúlt hónapokban ez a csapat a horvátok ellen is nyert, az egyetlen válogatott, amelyet idén nem tudott legyőzni, az a szerb volt.– Vélhetően ellenük is komoly esélyünk lett volna, ha velük találkozunk a podgoricai kvalifikációs tornán – kezdte az élménybeszámolót a játékosként kétszeres olimpiai bajnok tréner. – Amikor elkezdtük a munkát a fiúkkal, ugyanaz volt az első számú célkitűzés, mint amit megfogalmaztam Szegedre érkezésemkor: olyan csapategységet kell formálni, amelyben mindenki egymásért küzd. Rengeteget beszélgettem a srácokkal, motivációs videókat mutattam nekik, tanulságos történeteket meséltem a pályafutásom kapcsán. Ráéreztek a mentalitásomra, emellett keményen dolgoztak a stábunkkal és a csapataikban is, és ennek most látványos eredménye lett. A selejtezőben többször is fordítottak olyan hátrányból, amely egy fiatal társaságot általában összeroppantana. Velük nem ez történt, és ezért is nagyon büszke vagyok rájuk – emelte ki a Szeged SZTE mestere.A Csuvi becenévre hallgató szakember már nem lesz ott a kontinenstornán, ugyanis másfél hónappal ezelőtt maga kérte a váltást, így a továbbiakban a 2001-es korosztályú leányválogatottal dolgozik majd. Ebbe a nemzeti csapatba a Hungerit-Szentesi VK-tól Dömsödi Dalma, Korom Réka és Kudella Panna is jó eséllyel kaphat meghívót Varga Tamástól. A váltás okai pedig összefüggnek az edző szegedi munkájával.– Tavaly nyárig sosem dolgoztam női vonalon, de nagyon megtetszett. Azt vettem észre, hogy a női csapatoknál sokkal fontosabb az edző személyisége és szakmai elképzelése, jobban alakíthatók a lányok. Egy ilyen feladat pedig nagyobb koncentrációt, kihívást vagy akár adrenalint jelent, mint egy férficsapat vezetése. Szerencsére megkaptam erre a lehetőséget, hogy válogatott- szinten is ilyen feladatom legyen – mesélte Varga Tamás, aki emellett a Faragó Tamás vezette, idősebb korosztályos válogatott munkáját is segíti szakmai felügyelőként.A tréner a napokban a Digi Sportnak nyilatkozva egy váratlan, merész célt fogalmazott meg: négy év múlva már a bajnoki aranyért szeretne harcba szállni a Szeged SZTE élén.– A vezetőség is előrelépésben gondolkodik, pár éven belül éremesélyesként szeretné látni a csapatot. Ha már érem, akkor a legfényesebbet célzom meg – hangsúlyozta Varga Tamás.