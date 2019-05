Városi derbi a megyeegyben, az FK 1899 Szeged az UTC-t fogadja: a 27. forduló meccseire Méhes Tibor tippelt

Szabadnapos: Zsombó.



SZVSE (3.) – Szentesi Kinizsi (7.)

Szombat, 17 óra, Szeged, SZVSE-pálya, vezeti: Barta Norbert István (Csöngető, Virág): – Fix egyesre venném ezt a mérkőzést. A bajnokság végére belelendült az SZVSE. Lényegesen többet vártam tőlük a szezon során, de valószínűleg így is a dobogón végeznek majd.



Csongrád-Kunság A. (10.) – Tiszasziget (1.)

Szombat, 17 óra, Csongrád, vezeti: Tihanyi Gábor (Samu, Szeri): – Ha az előző fix egyes, akkor ez kettes, biztos vagyok a Tiszasziget sikerében. Előzetesen a Csongrádtól is többet vártam, sajnos Keller Misi barátomnak vannak gondjai. Bízom benne, hogy összekapja a csapatot a maradék négy mérkőzésükre.



Röszke (4.) – HFC II. (8.)

Szombat, 17 óra, Röszke, vezeti: Borbás Bottyán Aurél (Vida, Kócsó): – Érdekes párosítás. A Röszke a vártnál sokkal jobban szerepel, míg a HFC II. visszafogott teljesítményt mutat, azonban rájuk kihatással volt az NB III-as csapatuk is. Összességében döntetlenre számítok ezen a mérkőzésen.



Székkutas (13.) – Kiskundorozsma (6.)

Szombat, 17 óra, Székkutas, vezeti: Kakuk Szabolcs (Fodor, Mucsi): – Kiváló idénye van a Kiskundorozsmának, míg a Székkutas többek között Vásárhelyről erősödött néhány játékossal, de ők gyengébben teljesítettek eddig. Egyenlő erők küzdelmét hozhatja ez a meccs, amely döntetlennel érhet véget.



Foliaplast-Bordány (5.) – Makó II. (11.)

Vasárnap, 17 óra, Bordány vezeti: Kádár Németh Zoltán (Minda, Fodor): – Makói szívem természetesen fix kettesre venné ezt a találkozót, de a realitás talaján maradva már egy iksz is jó eredmény lehetne a sok fiatallal felálló Makó II.-nek.



Szőreg (9.) – Algyő (2.)

Vasárnap, 17 óra, Szőreg, vezeti: Gargya Balázs Gábor (Kiss R., Barta): – Az Algyő gondolom címvédésre készül, de ahogy hallottam NB III-ra nem, míg a Tiszasziget megkapta a licencet, így Bernát Péteréknek szurkolok, hogy nyerjenek és jussanak fel, megérdemelnék. Ami a meccset illeti, az Algyő keret erősebb, a Szőreg esélye hazai pályájában rejlik, de így is képesnek látom a vendégeket a három pont megszerzésére. A forduló rangadója FK 1899 Szeged (15.) – UTC (12.)

Szombat, 17 óra, Szeged, Felső Tisza-parti Stadion, vezeti: Ézsiás Gábor József (Kürtösi, Patyi): – Nagyon szimpatikus az FK 1899 Szeged egysége, összetartása. Biztos vagyok benne, hogy az FK-szív és Hüvös Gabi benntartja a csapatot a megyeegyben. Ennek a hajrának az első állomása lesz az UTC elleni győztes összecsapás. Edzői várakozások: Hüvös Gábor, az FK 1899 Szeged edzője: – A múlt heti algyői súlyos vereség nem tett jót az önbizalmunknak, de elmondtam mindenkinek, hogy a bennmaradás miatt mindenképpen nyernünk kell, hogy beérjük a szabadnapos Zsombót. Ebben az esetben a bennmaradás az utolsó fordulóban dőlhetne el ellenük. Mindenkit bánt ez a helyzet, az utolsó szalmaszálba próbálunk kapaszkodni. Legerősebb összeállításunkban támadó futball játszva szeretnénk megszerezni majd a három pontot. Minden szurkolónkat várjuk a találkozóra, akinek fontos az FK jövője.



Balogh Dávid, az UTC játékos-edzője: – A Csongrád ellen második félidőből kiindulva –

ahol 0–2-ről nyertünk 3–2-re – mindenképpen bizakodó vagyok. Ha azt az akaratot és koncentrációt tudjuk hozni, akkor jó esélyünk lehet a három pont megszerzésére most is. A műfüves pálya esős időben megtréfálhat bennünket, mert ritkán játszunk ilyen körülmények között, de felkészülünk rá. Lesz visszatérőnk, Kiss Péter letöltötte ötödik sárga lapja miatt kapott eltiltását, de alapvetően az az elvem, hogy győztes csapaton ne változtassunk. Várható kezdőcsapatok: FK 1899 Szeged: Kurucsai – Szalai, Heredea, Szélpál, Makai – Imre, Csuka, Gyurkovics, Lengyel - Dóra J., Palóc.

UTC: Berta – Kiss P., Koncz, Zsibrita, Balogh – Nyíri, Sós, Zsömbörgi, Pusztai – Szántó, Deák.