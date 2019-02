Várta a hangsúlyos ütést: ezúttal is KO-val győzött a profi szegedi ökölvívó, Kis Máté

Gyors kiütéssel elintézte. Kis Máté (jobbra) már a második menetben véget vetett a meccsnek.

Fotó: Rózsa Tamás

A WBO nagyközépsúlyú interkontinentális bajnoka, a szegedi Kis Máté mindössze alig két menetet töltött a szorítóban a Felix Promotion telt házas budakalászi gáláján, hiszen a második menetben kiütötte ellenfelét. Kis a tanzániai Hussein Itaba ellen lépett szorítóba, aki egy magas, hosszú kezű bunyós, de a fizikai adottságait cseppet sem tudta kamatoztatni a szegedi ellen. Kis felőrölte Itabát, akire már az első menet végén számolni kellett, majd a második menet felénél vége is lett a küzdelemnek, amelyet előzetesen nyolc menetre terveztek. Ezzel Kis megszerezte 14. győzelmét, egyben 10. kiütéses sikerét aratta.– Mondhatjuk, hogy jó kis felhozó mérkőzés volt – nyilatkozta Kis Máté. – Elég masszív, telitalpú, szívós bunyós a tanzániai, és az előélete alapján ezt is vártuk, hiszen remek mérkőzéseket csinált. Ám az elején beleszaladt a jobb egyenesembe, és utána már könnyebb dolgom volt. Ez volt az első, amikor összerogyott, és ezt az ütésfajtát elég sokat gyakoroljuk edzőimmel, Gál Lászlóval és Merész Ferenccel. A végső csapás pedig a testre adott bal felütés volt, amellyel végleg padlóra küldtem. Nem volt csalódás, hogy már a második menetben véget ért a találkozó, mert végre a sokat fejlesztett ütőerőm elérte a hatását. És ez az előző összecsapásaimon még nem jött ki. Ez egy várt kiütés volt, készültem már erre a hangsúlyos végkifejletre. Most egy kicsit pihenek, nyalogatom a sebeimet, hiszen a kézfejemet és a könyökömet érzem, de ez csak múló rosszullét. Ezek az apró harci sérülések minden bokszolónál megvannak, de túl kell lépni rajta. A menedzsmenttel megint egyeztetünk, mi legyen a következő lépés – mondta Kis Máté.