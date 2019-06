Vásárhely az úszók Mekkája: a Gyarmai Dezső Sportuszodába minden válogatott sportoló hazajár

Tizenkét versenyző és hat tréner edzőtáborozott Vásárhelyen, a Török Sándor Strandfürdőbenés a Gyarmati Dezső Sportuszodában. A csapat tagjaként rótta a hosszokat – hol a fedett, hol a nyitott 50 méteres medencében – Kapás Boglárka, Késely Ajna, Kenderesi Tamás és Milák Kristóf, többek között Virth Balázs, Güttler Károly, Tari Imre és Turi György edzők irányításával, május 22-től június 12-ig. Főként a júliusi felnőtt-világbajnokságra és az ifi vébére készültek. A formába hozás előtti intenzív időszakban tartott a különítmény – mondta el Virth Balázs.– Már több szállal kötődöm Vásárhelyhez. 2003-ban kezdtem a városba jönni edzőtáborokba, akkor még a Pelikán Hotelben laktunk, most már a Ginkgo Sasban – folytatta a fiatal tréner, Kapás Bogi mestere. – Összeadva az eltöltött órákat, napokat, már 3 évet „laktam" a városban, arról nem is beszélve, hogy a tavalyi edzőtábor idején, július 23-án Vásárhelyen született a fiam, Balázs. Most is itt van velünk – újságolta. Mégelmondta: általában évente háromszor gyakorolnak Vásárhelyen, és ez igaz lesz 2020-ban, a tokiói olimpia évében is.Hangsúlyozta, a körülmények ideálisak: nyitott és fedett 50 méteres medence, konditerem áll rendelkezésre, valamint közel van – mintegy 1 kilométeres körön belül – a szállás és az étterem. A méltatáshoz csatlakozott Turi György – tanítványa volt többek között Cseh László és Risztov Éva –, megemlítve: Vásárhelyen találhatók az ország egyik, ha nem a legjobb körülményei, amit jól reprezentált a Gyarmatiban 2016-ban rendezett ifjúsági Európa-bajnokság és előtte az uszonyos- és búvárúszóvébé.Turi György, az úszószövetség szakmai alelnöke arról is szólt: a magyar úszóelit soha nem ürül ki, újra és újra feltöltődik tehetségekkel, reménybeli bajnokokkal. Ezt a kialakított rendszer teszi lehetővé, amit segít az állami támogatás és a szponzorok pénze. – Jelenleg is őrségváltás figyelhető meg a sportágban. A mostani klasszisok nyomában, mint Cseh László és Hosszú Katinka, ott vannak a tehetségek és a jelen bajnokai: Kapás Boglárka, Késely Ajna, KenderesiTamás és Milák Kristóf. Úgy gondolom, a jövőben is tartani tudjuk a megszokott színvonalat – közölte a szakember. Hozzátette: nemcsak a versenyzőknél, az edzőknél is van utánpótlás, ebbe a kategóriába sorolható például Molnár Ákos.– Imádok idejárni, szeretem Vásárhelyt! Csend és nyugalom van, és emiatt én is azonnal megnyugszom. Szoktunk sétálgatni, tetszik a város, ahol étkezünk, a Fekete Sas pedig hangulatos hely – mondta a medencéből kiszálló csupa mosoly Kapás Boglárka. Az idei dél-koreai Kvangdzsuban rendezendő világbajnokságon 400 és 800 gyorson, valamint 200 pillangón indul, és utóbbi – ahogy fogalmazott – egyre közelebb áll a szívéhez. A vébéről és a 2020-as tokiói olimpiáról is azt mondta: sűrű és kiegyenlített a mezőny, szeretné a legjobbat kihozni magából. – Nehéz lesz érmet szerezni – vélekedett. – A vásárhelyieknek pedig azt üzenem: szeressék a városukat, jó hely – mondta nevetve.