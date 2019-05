Vásárhelyi derbi az NB III - a Makó Paksra, a Grosics Akadémia Dunaújvárosba látogat

Az elmúlt hat mérkőzésén kapott gól nélkül 18 pontot gyűjtő Szeged-Grosics Akadémia labdarúgócsapata vasárnap 19 órakor a negyedik Dunaújváros otthonában lép pályára.



– Nem nézem a bajnoki tabellát. Ezen a héten nem a Szentlőrincre összpontosítunk. Most az a legfontosabb, hogy keményen dolgozzunk és szembenézzünk az erős hazaiakkal – utalt Joao Janeiro már csapata jövő heti feladatára is, amikor majd üldözőjét, a Szentlőrincet fogadja Gyulán.



Vasárnap 17 órakor két nagy múltú Csongrád megyei együttes, a HFC és a SZEOL SC mérkőzik meg egymással Hódmezővásárhelyen.



– Nem szeretnénk elrontani a SZEOL dobogós álmait, de nekünk égető szükségünk lenne a sikerre. Amíg megvan a matematikai esély a bennmaradásra, addig mindent megteszünk érte – árulta el a vásárhelyi szakember, Szűcs Róbert, aki sérülés miatt hat-nyolc emberére sem számíthat a rangadón.



– Egy ilyen meccs mindig speciális, többet jelent a szimpla három pont megszerzésénél. Gál Szabolcs begyűjtötte ötödik sárga lapját, így ő hiányzik majd, de visszatér Péter Antal és Beretka Péter, így erősödik a támadószekciónk – avatta be lapunkat a részletekbe Siha Zsolt edző, aki valószínűleg csereként már számíthat a sérülésből visszatérő Ondrejó Tamásra.



A tabellán 15. Makó a 14. Paks II. otthonába utazik.



– Kiesési rangadók sokadik állomása következik. Még mindig van lehetőség a bennmaradásra, ezért egyszerűen nyernünk kell, különben az 5–10% esélyünk is elveszik. Nem várhatunk arra, hogy botlanak a riválisaink – tekintett a jövőbe a makóiak játékos-edzője, Magyar György. Eltiltás miatt Gémes Bence és Tamaskó Ádám nem lesz ott a pályán.