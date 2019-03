Vb-döntőt is érhet Jászapáti Petra idei szárnyalása

Mindent bele! Jászapáti Petrának (jobbra) szezonbeli utolsó versenyén szurkolhatunk. Fotó: MKOSZ

A mai selejtezőkkel kezdetét veszi az idény utolsó megmérettetése a rövidpályás gyorskorcsolyázók számára, startol a világbajnokság. A szófiai eseményen természetesen a Szegedi Korcsolyázó Egyesület versenyzőjének, Jászapáti Petrának is szurkolhatunk. Ezúttal viszont csak egyéniben indul az olimpikon, hiszen a világkupa összetettjében nem jutott a legjobb nyolc közé a magyar csapat.– A tavalyi kvartettből erre a szezonra hárman is kiléptek, illetve volt egy sérülés is, ami még nehezebbé tette az új generáció számára a nemzetközi szintű remeklést – magyarázta az SZKE vezetőedzője, Szabó Krisztián, aki a magyar utánpótlás vezető szakembereként tegnap tért haza a téli Universiadéról. – Másik szegedi büszkeségünk, Kónya Zsófia is a távozók között volt. Úgy látom, hogy az ő visszatérésére még van esély. Szeptember óta folyamatosan edz és szinten tartja magát. Bízom benne, hogy májusban harcra kész lesz. A döntés az övé, de jó előérzetem van.A próféta szóljon a szegedi szakemberből, de térjünk vissza Jászapátira. A 20 éves sportoló az idény előtt megfogadta, hogy ebben a szezonban több kockázatos előzést is bevállal. Ez meg is történt, ami az eredményességen is látszott: idén már elvárássá vált, hogy legalább egy számban B-döntőbe jusson, és ott magabiztosan szerepeljen, hiszen rendre hozta az ilyen finálékat. A-döntőkben is szerepelt, sőt, egy világkupa- aranyérmet is szerzett.– Petra szerintem is előrelépett, idén sokkal stabilabb lett a teljesítménye, így elvárhatók lettek a döntős szereplések. A világbajnokság viszont más, az olimpiát leszámítva talán ez az egyetlen olyan esemény, ahol még a B-döntőt sem mondhatjuk biztosra. A téli Universiadén is látszott, milyen nüanszok döntenek egy népes nemzetközi mezőnyben, és sok vb-szereplő is indult ott. Ha Petra bármelyik távon be tud kerülni a legjobb nyolc közé, azzal szerintem ő is nagyon elégedett lenne – véli Szabó Krisztián.