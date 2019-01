Véget ért a VI. Berecz Árpád sakkemlékverseny: Kopasz és Varga a győztes

Izgalmas és színvonalas partikat hozott a Berecz Árpád sakkemlékverseny. Fotó: maróczyse

Az ünnepek között a játékosok a 2012-ben elhunyt szegedi orvos és sakkozó, dr. Berecz Árpád előtt tisztelegtek, aki évtizedekig játszott a különböző szegedi csapatokban, és állandó résztvevője volt az egyéni versenyeknek is. „Berecz Doki" nemcsak a tábla melletti sakkban jeleskedett, kiváló levelezési sakkozó volt, és lelkesen oldotta a sakkfeladványokat.A Novotel Hotel elegáns konferenciaterme adott otthont a versenynek, ahol 80 fő ült asztalhoz: 34-en az A csoportban (értékszám-korlátozás nélkül), 46-an a B csoportban (1900 Élő-pont alatti versenyzők indulhattak) vágtak neki a versenynek.A versenyen – szokás szerint – szinte minden korosztály képviseltette magát: a legidősebb résztvevője 87 éves múlt, míg a legfiatalabb nemrég töltötte be a nyolcadik életévét. A versenyre leginkább a környező településekről, főleg Csongrád és Bács-Kiskun megyéből érkeztek a játékosok, de szép számmal jöttek Magyarország távolabbi régióiból is Szegedre sakkozni. A környező országokból is érkeztek játékosok: Ausztriából hárman, Romániából ketten, valamint egy-egy versenyző Szlovákiából és Szerbiából is Szegedre látogatott.Az első fordulóban sok meglepetéseredmény született mindkét csoportban, de a 7 fordulós verseny végére azért a papírforma érvényesült: az A csoportban az első 5 kiemelt mindegyike az első hatban végzett, míg a B csoportban a 2. és 3. kiemelt szerezte meg a dobogó két legfelső fokát.Az A csoportban a házigazda Maróczy Géza SE versenyzője, Kopasz Róbert győzelmével címvédés történt. A B csoportban a Meritum Egyesület ifjú versenyzője, Varga Gábor bizonyult a legjobbnak., A csoport: 1. Kopasz Róbert 6 pont (Maróczy Géza SE, Szeged), 2. Horváth Zsolt 5 (Makói SVSE), 3. Dobai Szabolcs 5 (DVTK, Miskolc), 4. Wallner Joachim 5 (Bécs, Ausztria), 5. Csizmadia László 4,5 (Maróczy Géza SE, Szeged), 6. Tubak Dániel 4,5 (Maróczy Géza SE, Szeged).Különdíjasok, legjobb 16 év alatti: Leszkó Bence 4 (Makói SVSE), legjobb 55 év feletti: Mózes Ervin 4 (Arad, Románia), legjobb 2200 Élő-pont alatti: Miszler Levente 4,5 (Tóth László SE, Kecskemét), legjobb 1900 Élő-pont alatti: Szabó Levente jr. 3,5 (Veresegyházi Sportkör).B csoport: 1. Varga Gábor 6 (Meritum Egyesület, Szeged), 2. Balaban-Voia, Alexandru 5 (Arad, Románia), 3. Fridrik Richárd 5 (Meritum Egyesület, Szeged), 4. Márkus Molli 5 (Maróczy Géza SE és Vásárhelyi PFSSE), 5. Fekete Alex 5 (Tóth László SE, Kecskemét).Különdíjasok, legjobb 13 év alatti: Kapicakova Lucia 5 (Filakovo, Szlovákia), legjobb 60 év feletti: Nagy Lajos 5 (Atomerőmű SE, Paks), legjobb nő: Nagy Noémi 3,5 (Kiskunfélegyházi HTK), legjobb 10 év alatti: Panda Barnabás 4 (Tóth László SE, Kecskemét), legjobb 1600 Élő-pont alatti: Török Csaba 4,5 (Vásárhelyi PFSSE), legjobb 1300 Élő-pont alatti: Hódi Ádám 3 (Üllési ISE).