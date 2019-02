Végre együtt: Olasz Anna litván párja Szegedre igazolt

Aki beszélt már személyesen Olasz Annával, tudhatja: a szegedi úszó nagyon pozitív személyiség, sokat mosolyog. Amikor a csütörtök délutáni edzése előtt találkoztunk vele, ez fokozottan igaz volt rá, sugárzott a boldogságtól, még annak ellenére is, hogy „csak" 21. helyen ért célba az első vb-kvalifikációs világkupafutamon.– Furcsa helyzet, mert ez volt a legrosszabb helyezésem ebben a sorozatban, miközben életem egyik legjobb formájában vagyok, az előző világbajnokság előtt sem éreztem magam ennyire jó erőben. Most minden klappol – árulta el Olasz Anna A furcsa helyzetnek több oka is van: a dohai viadalon sokáig az élbolyban szerepelt, de az óriási hullámok közben több ütést is kapott, valósággal átúsztak rajta, sok vizet nyelt, ami megpecsételte a hajráját. Mégis elégedett lehet, hiszen a fő célját elérte: a két legjobb magyar versenyző között volt, így már karnyújtásnyira van tőle a világbajnoki szereplés, amit alapvető elvárásként támaszt maga elé, hiszen az álma, hogy idén végre minden gond nélkül összejöjjön az olimpiai kvalifikáció. A számára legkedvesebb fejlemény maradt a végére: párja, a szintén úszó Tadas Duskinas Szegedre költözött, a litván sportoló a Haász SZUE-hoz igazolt, így az edzéseken is együtt vannak.– Négy és fél éve alkotunk egy párt Annával, örülök, hogy végre együtt vagyunk Szegeden. Mindkettőnknek nehéz volt a távkapcsolat, miután befejeztük az amerikai tanulmányainkat – mesélte Tadas Duskinas, aki váltóban világbajnoki 12. helyezéssel rendelkezik. – Mivel szakmailag is jó döntésnek tűnt a hazámból ideigazolni, megtettem. Többször voltam már Annával Magyarországon, a légkör és az emberek kedvessége nagyon hasonló, mint Litvániában, az edzéskörülmények még jobbak, a klubtársaim még gyorsabbak, mint otthon, így abszolút pozitívan látom a közös jövőnket.Feltettük a párnak a kérdést: örökre Szegeden maradnak?– Amíg mindketten úszunk, itt leszünk, de ha a sportkarriert befejeztük, várhatóan Budapesten könnyebb lesz elhelyezkednünk a végzettségünkkel, főként Tadasnak, aki környezetvédelmi szakon tanult – árulta el Olasz Anna.Szerelme már kabala is volt, hiszen pár versenyen egy szívbe rajzolt T betűt festett a tenyerébe. Idén is várható hasonló, hiszen Olasz Anna élete egyik legfontosabb megmérettetésére készül.– Nem is gondolkodom azon, mi lesz, ha idén nem jutok ki, vagy nem egyenes ágon kvalifikálok az olimpiára, hiszen boldog, kiegyensúlyozott és magabiztos vagyok. Ezt Tadasnak is köszönhetem – zárta a beszélgetést az Eb- és vb-ezüstérmes szegedi klasszis.