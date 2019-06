Véradásra buzdítanak a focisták

Három ligában avattak bajnokot, míg kieső csak az első osztályból volt, kettő. A Saller Liga I. osztályt a Bullás Imre fémjelezte Gumisziget nyerte meg. A II. osztály Szkíta-Sport Ligájában a SZOTE Football Team végzett az élen a házi gólkirály, Klippel Ádám vezetésével, míg a B csoportnak megfelelő Kész ligát a Heredea Mátéval és Juhász Ádámmal felálló ReLazio zárta az élen.



A városi bajnokság végeztével is tovább pattog a labda az SZVSE-stadion műfüves pályáin. Június 8-án, szombaton (esőnap: vasárnap) 48 csapat részvételével bonyolítják le a II. Jótékonysági Véradó Focikupát, amellyel a véradás fontosságára buzdítanak a szervezők. Június 7-ig a Szegedi Regionális Vérellátó Központban (6722 Szeged, Honvéd tér 4.) adhat vért bárki. Hangsúlyozzák, hogy csapatonként két ember megjelenése 300 megmentett életet jelent.



Végeredmény, Saller liga I. osztály: 1. Gumisziget 50, 2. Újváros-Babszem.hu 40, 3. HQ Team 39, 4. Focé 38, 5. Goool Parádé 30, 6. Econyomik 25, 7. ** Jate Klub 18, 8. ** Lelkes Amatőrök 3 ponttal. Gólkirály: Tarjáni Gyula (Focé, 46 góllal).



Szkíta-Sport II. osztály: 1. * SZOTE Football Team 58, 2. * AS Kóma 56, 3. * Kapufa FC 52, 4. Fődigiliszták FC 44, 5. Pizzamonster 36, 6. Suncity all stars 36, 7. Salaplast Ultrasparc 28, 8. Nabukodonozor 22, 9. Old Boys 19, 10. Etil alakulat 18, 11. Focé II. 11, 12. Pindúrpandúrok 3 ponttal. Gólkirály: Valach Péter (Kapufa FC) 38 góllal.

Kész liga II. osztály ’’B’’: 1. * ReLazio 53, 2. Újváros II. 49, 3. * Eagles SC 43, 4. * Jólövésbedobás FC 38, 5. Rettenthetetlenek 35, 6. Hardcore 29, 7. AIMGY 24, 8. Játék Csatárok Nélkül 16, 9. BP Suncity Oilers 15, 10. Deka FC 13, 11. 6ASF-Mindjó 6 ponttal. Kizárva: Szikk FC. Gólkirály: Czakó Gábor (Eagles SC) 53 góllal. *feljutott, **kiesett.