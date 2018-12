Vereséggel zárt a Szeged SZTE: A második negyedben döntött az Eger az év utolsó meccsén

Jól is kezdtek Lengyel Dominikáék, az előzetesen esélyesebbnek vélt egriekkel szemben, Árkosy Lilla két góljával előbb 2–0-ra, majd 3–2-re is vezettek az első negyedben, de ekkor az Eger két gyors góllal fordítani tudott.



A második nyolc perc során aztán robbantottak a hevesiek: Tóth Petra emberelőnyből szerzett góljánál még felvillant a remény (5–6), de ezt négy egri találat követte, az akcióból szerzett góloknak köszönhetően ekkor érdemben el is dőlt a meccs. Az Eger más célokért küzd ebben a szezonban, mint a szegedi együttes, amely ennek ellenére okozott kellemetlen pillanatokat a Heves megyeieknek. A négy negyedből mindössze egyet veszített el a Szeged, azonban ez megpecsételte sorsát.



A Szeged SZTE ugyan nagyot küzdött és jól játszott, de ekkora hátrányt már nem tudott ledolgozni, a számos fiatalt felvonultató együttes utóbbi hetekben mutatott bátor játéka azonban mindenképp bizakodásra adhat okot a jövőt illetően.



A szegedi női vízilabdacsapat legközelebb január 19-én a listavezető UVSE otthonában játszik bajnoki mérkőzést.



Varga Tamás: – Az Eger egy nálunk erősebb csapat, azonban ellenfelünk csak a második negyedben játszott úgy, ahogy arra az egész meccsen számíthattunk volna. Véget ért az évünk, így szeretném megköszönni a lányok egész évben mutatott alázatos, kemény munkáját, egyúttal boldog karácsonyt kívánok minden szegedi szurkolónak!



Szeged SZTE – Eger 12–15 (4–4, 1–5, 4–4, 3–2)

Női vízilabda OB I, 10. forduló. Szeged, SZUE, 50 néző. Vezette: Csizmadia, Várkonyi.

Szeged SZTE: Trifán – ÁRKOSY 3, Botka, Rácz 1, DAMJANOVICS 2, LENGYEL D. 3, TÓTH P. 3. Csere: Gyöngyösi (kapus), Lengyel A., Tóth V. Vezetőedző: Varga Tamás.

Eger: Aranyi – Szilágyi 5, Miklós 4, Tóth Cs., Pulyblank, Somhegyi, Mchunu 1. Csere: Kékesi 3, Kocsis, Molnár, Ráski 2, Szűcs, Rompos. Vezetőedző: Szilágyi Péter.

Gól – emberelőnyből: 6/2, ill. 7/3.

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 1/1.