Veretlen maradt a Szegedi TE

Jegyzőkönyv

Férfi tekecsapat szuperliga, rájátszás az 1–6. helyért, 10. forduló:

Zalaegerszeg–Szegedi TE 4:4 (3601:3581). A párok: Farkas Á.–Kiss N. 0:1 (1:3, 570:628), Farkas S.–Danóczy R. (Szél T.) 1:0 (4:0, 641:548), Kozma K.–Karsai L. 0:1 (1:3, 583:598), Boanta C.–Ernyesi N. 0:1 (1:3, 587:614), Nemes A.–J. Csalics 1:0 (4:0, 655:586), Pintér K.–Brancsek J. 0:1 (1:3, 565:613).



A mérkőzésen négy szegedi játékos is legyőzte ellenfelét, viszont a hazaiaknál volt két extra teljesítmény, ezért alakult ki a sportágban meglehetősen ritka eredmény, a 4:4-es döntetlen. A vendégektől az ifjúsági csapatból a felnőtteknél szerepet kapott Ernyesi Norbert mutatott be remek teljesítményt, hiszen a korábbi válogatott Boanta Claudiut legyőzte.



De dicsérni lehet Kiss Norbertet és Brancsek Jánost is az egyéni produkcióért, illetve Karsai Lászlót a rutinos játékért.A krónikához hozzátartozik, hogy az első három pár játéka közben a hatsávos zalai pályán meghibásodott az egyik pálya, így amíg szerelték, háromnegyed órán keresztül állt a játék.