Veretlenül nyerte meg a lengyelországi versenyt Major Endre

Major az orosz Dimitrij Lavrovot, valamint a svájci Sylvio Kellert előzve lett aranyérmes a lengyel versenyen. Ezzel a szegedi sportoló a világranglista negyedik helyéről várhatja a folytatást. A versenyidényben most nyári szünet következik, azonban Major Endre ezen időszak alatt is folyamatosan készül és edzésben marad, hiszen Európa-bajnokság vár rá. A kontinensviadalt a svédországi Helsingborgban rendezik meg szeptember 15. és 22. között.

Major legutóbb a 2017-es szlovéniai Európa-bajnokságon a csoportkörben búcsúzott, mi­­után a most legyőzött svájci Keller, valamint a a brit Matthews mögött harmadikként végzett.