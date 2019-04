Vészesen fogy az idő: komoly hajrá kell a Makótól és a HFC-től

Veszélyben a HFC (kékben) a labdarúgó NB III-ban. Fotó: Karnok Csaba

Huszonnégy pont. Ennyit lehet még szerezni a labdarúgó NB III Közép csoportjában, ebből pedig minél többre lenne szüksége a Makónak és a Hódmezővásárhelynek is ahhoz, hogy a következő szezont is a harmadosztályban kezdhessék meg.A két csapat közül valamelyest kedvezőbb a makóiak helyzete, hiszen hétvégén nagyon fontos győzelmet szerzett Magyar György együttese a Szekszárd otthonában. Épp a tolnaiak állnak a Makó előtt a tabellán a tizenharmadik helyen, csupán három ponttal többet gyűjtve – viszont a versenykiírás alapján ez sem jelenthet még üdvösséget, hiszen a három NB III-as csoport legrosszabb tizenharmadikja ugyanúgy kiesik, mint a csoportok utolsó három helyezettje. Épp ezért fájhat az egy héttel korábbi, Pécs elleni vereség, mert így a PMFC már hétpontos távolságra van, bár épp a pécsiek példája mutatja meg, hogy két győzelemmel mennyit változhat a világ.Sok minden változhat még, az viszont biztos, hogy a Hódmezővásárhelynek mindenképp javulnia kell hazai pályán. A HFC a mezőny egyetlen csapata, amelynek nincs még győzelme hazai környezetben: a vásárhelyiek 11 meccsükön három döntetlenből szereztek három pontot, és nyolcszor is vereséggel zártak. Lényegében persze mindegy, honnan jönne össze a bennmaradáshoz szükséges nagyjából harminc pont, de a HFC sorsolását tekintve sincs könnyű helyzetben. Szűcs Róbert csapata a tabella első öt helyezettje közül csupán a Szentlőrinccel nem játszik a hátralévő fordulókban, míg a Makóra több olyan ellenfél is vár (Taksony, Rákosmente, Paks II.), amellyel szemben reálisabb esélye lehet a győzelemre – nem mellesleg ezek lesznek az igazi hatpontos derbik, amelyeken nagyot léphetne előre a Maros-parti csapat.