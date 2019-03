˝Veszti bácsi, ugye játszunk?˝ - Kiszomboron folytattuk a megyei futballtúrát

Segítőkész község

– Veszti bácsi, ugye játszunk?– Igen!– Ez az! – szóltak kórusban az első érkezők a kiszombori futballpálya biciklitárolójánál. A gyerekek csillogó szemmel mentek a labdáért a szertárba, miután Simon Szilveszter, a község csapatának mindenese közölte a jó hírt, majd megérkezett a másik tréner, Fancsali Zoltán, aki nyitotta a két éve átadott, remek állapotú műfüves pályát, és már mindenki harcra kész volt.Azért a játék előtt be kellett melegíteni, pár gyakorlatot le kellett tudni, így volt időnk beszélgetni a helyi mindenessel, akit Vesztinek szólítanak a községben.A főállásában postásként dolgozó Simon Szilveszter élesztette újra a futballt Kiszomboron. Néhány esztendőn át ugyanis nem volt csapat a községben, pedig még a 90-es évek végén zsinórban nyerték a bajnoki címeket a Csongrád megyei I. osztályban.– Szirbik Imre alpolgármester, egyben klubvezetőnk segítsége is kellett ehhez, de a he- lyiek önzetlen és odaadó munkája is – kezdte a beszélgetést Simon Szilveszter. – Egy helyi vállalkozó, Fodor Bálint pél- dául focibált szervezett, hogy a bevételből támogassanak minket. Így tudtunk olyan fontos apróságokat beszerezni, mint például a labdafogó háló. Az elmúlt években sikerült stabil alapot építenünk, 60 fő látogatja az utánpótlás-korosztá- lyok edzéseit, és van fel- nőttcsapatunk is a megyei másodosztályban. Nyártól pedig már csatlakozhatunk a TAO-támogatások rendszeréhez, ami a gyerekek nagy álmát váltaná valóra. Lenne saját mezük!Eközben volt, aki Real Madrid-pólóban focizott, egy gólnál Griezmann jellegzetes gólörömét is láthattuk, de a Pogba-féle „dabolás" is hódít a kicsik körében. Lelkesek. Öröm volt nézni őket. Az egyik kapus annyira komolyan vette a játékot, hogy egy bekapott gól után vigasztalni kellett. Egy perc múlva persze már fülig érő mosollyal várta az újabb próbatételt.– Mintha ünnepnap lenne, úgy szeretik a sportot a gyerekek. Van egy hagyományos nyári rendezvény, a Rotunda sportnap, amelynek szervezéséért Gulyás Attilának különösen hálásak vagyunk. Látni kellene a srácokat, ahogy ilyenkor a dekázóversenyeket, a lábteniszderbiket és a büntetőpárbajokat élvezik. Olyankor a régi motorosokkal mi is összeállunk focizni – tette hozzá Veszti, aki 47 éves koráig futballozott.– Ez a sportág az életem. A lelkesedésemet a gyerekek is értékelik. Az egyik születésnapomon teljesen váratlanul becsöngettek hozzám. Tizenhatan álltak a kapuban, azt sem tudtam, mivel kínáljam őket. De ők csak ünnepelni jöttek. Nagyon jólesett. Ezektől a gyerekektől olyan szeretetet kap az ember, amiért már megéri csinálni.Az edzésen két érdekességet is észrevettünk: a fiúk között játszott egy Jázmin nevű lány, a pálya mellett pedig több tizenéves lány nézte a meccset.– Ez nem véletlen, a következő szezonra szeretnénk lánycsapatot is indítani - árulta el a tréner. – Jázmin is tehetséges, de látja azt a lányt a bicikliknél? Úgy szokta vezetni a labdát, mint Messi. Nagyon ügyes! Már rendeztünk pár meccset, ahol a fiúk és a lányok mérkőztek meg egymással teremben, és az U13-as fiúkat le is győzték a lányok. Úgy tűnik, nyárra már összejön egy 13 fős lánykeret, amely 9+1-es rendszerben bajnokságban is szerepelhet majd. A fiúk már most rendszeresen indulnak a Bozsik-program tornáin.Miután a kiszomboriak feltámasztották a helyi futballt, az utánpótlás rögtön megmutatta: van mire építeni a jövő felnőttcsapatát. Történt ugyanis, hogy a B csoportos ifjúsági bajnokságot újoncként megnyerték. Ezért járt is egy szép serleg, amelyet Simon Szilveszter büszkén mutatott nekünk.– Csodás szezon volt. Mielőtt elkezdődött a bajnokság, elmondtam a fiúknak, hogy nincs vesztenivalónk, új csapatként csak az a dolgunk, hogy játsszunk olyan lelkesen és fegyelmezetten, mint az edzéseken, és merjünk nagyot álmodni. Aztán azon kaptuk magunkat, hogy ellenünk mindenki kettőzött erővel próbálkozott, mert remekül játszottak a tanítványaink. Büszke voltam rájuk, és persze jó volt látni, hogy a kitartó munka meghozza a gyümölcsét – zárta a beszélgetést az edző.