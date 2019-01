Világbajnoki cím a szegedi szkanderes legnagyobb álma - Fábián Zsoltnak már van egy 6. helye a vb-n

Sikeresen indította a 2019-es esztendőt a szegedi szkanderes, Fábián Zsolt. A 25 éves férfi Kecskeméten –85 kg-ban egyik kezével sem talált legyőzőre, de –95 kg-ban is felállhatott a dobogóra mindkét kategóriában.

Az év első igazán komoly megmérettetése február 23-án vár rá Csehországban, majd márciusban címvédőként utazhat a szlovákiai világkupára, ahol –75 kg-ban szerezte meg egy éve az első helyet.



– Bár tavaly már jártam több nemzetközi versenyen, Szlovákiában ráadásul győztem is, de nem igazán tudom, hogy most mire számítsak majd. Tavaly sikerült a legfényesebb éremmel hazatérnem, remélem, idén mindkét kézzel a dobogóra állhatok majd – fogadkozott lapunk érdeklődésére Fábián Zsolt szegedi szkanderes.



Céljai, álmai között szerepel, hogy világbajnoki címnek örülhessen majd. 2018-ban a bulgáriai Szófiában mindkét kategóriában elindult –75 kg-ban. Jobb kézzel szerepelt jobban, a hatodik helyen végzett.



– Az orosz és grúz sportolók a szkanderesek között is kiemelkednek, mi, magyarok elmaradunk tőlük, mivel még nem annyira népszerű és kevésbé támogatott a sportágunk, de nagy potenciál van benne – mondta Fábián Zsolt, aki munka mellett versenyzik.



Az Európa-bajnokságra és világbajnokságra a hazai versenyeken szerzett pontokkal lehet kvalifikálni, majd a szövetség ezek alapján súlyonként két-két versenyzőt nevezhet. Szegeden Fábiánon kívül heten szkandereznek még. Az Eb-t és vb-t megjárt Károlyi András, az Eb-résztvevő Bauman Ádám, valamint Szandi Viktor, Csige Péter, Méreg Nikoletta, Bene Mihály és Pataki Patrik.