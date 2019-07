Visszacsalogatná a kiskundorozsmai szurkolókat a csapat

Már nyugodtak lehetnek. Ottlik Márk és a kiskundorozsmai labdarúgók a tavalyi szereplést szeretnék megismételni. FOTÓ: FRANK YVETTE

Bár veszélyben volt az egyesü­let jövője, végül eltűntek a vi­harfelhők a Kiskundorozsma feje fölül.– Egy hónapja történt a do­­log, nem hiszem, hogy ez rányomja a bélyegét a felkészülésünkre – kezdte Szabó Zsolt, a csapat edzője. – Szerencsére nyugodtan tudunk nekivágni a felkészülésnek. Úgy gondolom, nem lesz kieső, ezért megpróbáljuk felhasználni ezt a bajnokságot arra, hogy kicsit hosszabb távra gondolkozva, több fiatal játékost is beépítsünk, emellett megtartanánk a stabil teljesítményünket, ami tavaly is jellemzett bennünket – tette hozzá.A tavalyi keretből Puskás Csaba Tiszaszigetre távozott, míg Dongó Dénes és Néma Dávid Szőregről, a fiatal kapus, Lángi Martin pedig a Szeged–Csanád Grosics Akadémia utánpótlás-csapatától érkezett Dorozsmára, valamint tervben vannak további játékosok érkezése is.A csapat hétfőn kezdi meg a munkát, három intenzív hét vár a játékosokra, hogy egy stabil középcsapat legyen újra a Kiskundorozsma.– Nehezebb lesz megtartani a tavalyi teljesítményünket,annak ellenére, hogy az alapcsapatunk egyben maradt. Szeretnénk, ha az együttes minél több fiatal dorozsmai, vagy dorozsmai kötődésű játékosokból állna, ezzel szeretnénk visszacsalogatni a helyi nézőket is. A szponzor belépésével nyugodt lesz a hátterünk, ez sokat jelent – mondta Szabó Zsolt.A Kiskundorozsma csak ha­­zai pályán készül az új szezonra, július 27-én a Bordányt, 31-én a Röszkét, augusztus 3-án az FK 1899 Szegedet fogadják, majd az SZVSE elleni kupameccset követően a Sándorfalvával játszanának a bajnoki szezon előtt.