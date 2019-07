Visszaköltözik az élet a Maty-érre: az ICF két szakemberemár bejárta a pályát

A víz már majdnem üzemi szinten van. A Maty-éri munkák jól haladnak, a világbajnokságra elkészülnek. FOTÓ: KAJAKKENUSPORT.HU

Ami a leglényegesebb: szinte üzemi magasságban van már fel- vagy inkább visszatöltve a Maty-ér vízfelülete. Mindezt a Nemzetközi Kajak-kenu Szövetség (ICF) két képviselője is nyugtázhatta, amikor bejárták a pályát a magyar szövetség elnökével, Schmidt Gáborral.– A sprint és a para szakág technikai vezetői jártak Szegeden, és nézték meg, hogyan is áll a pálya – mondta Schmidt. – Ez egy hivatalos bejárás volt, amelyen szerettek volna tájékozódni a helyzetről. És örömmel látták, hogy a víz már elérte a versenyeken szük­séges szintet, gyakorlatilag pár centiméter hiányzott még ehhez.Folyamatos a bójázás, el van­­nak készítve a rajtgépek, a Nemzeti Sportközpontok be­­szerzése révén megjöttek a va­­donatúj stégek, és az osztósziget is elkészült az új híddal. Pozitív volt a benyomásuk, fő­­leg, mert rengeteg új parkoló létesül, több terület áll a versenyzők kiszolgálására, és ez nemcsak nekünk, de az ICF-nek is fontos szempont.Az elnöki szavaiból is kitűnt, hogy jól állnak a Maty-éri fejlesztések.– Időarányosan haladunk, természetesen még zajlanak a munkálatok. Így például a lelátó befedésének acélszerkezete teljesen elkészült, a fedőpanaleket szerelik rá, miközben a burkolási munkálatok is folyamatosak. Az egészségügyi és VIP-épületnek fent van a födémszerkeze­­te, beépítették a liftet is, így ahogy az ígéretek szóltak, július végére elkészül a létesítmény. És ez azért fontos, mert a hónap má­­sodik felétől megkezdődik a mobil lelátó építése, amelynek felállítására szövetségünk közbeszerzései eljárás útján megtalálta a kivitelezőt. Ekkortól érkeznek majd a sátrak, a konténerek, a mobil vécék is, így szép lassan, vagy inkább gyorsan elkészül az infrastuktúra.Az építkezések miatt a pálya hivatalosan még nincs nyitva, de hamarosan újra élet költözik a Maty-érre.– A motelrész teljes mérték­ben használható, és egy stéget biztosítunk majd azoknak, akik már szeretnének a vízen ed­zeni – nyilatkozta az elnök. – A legelső az algyői Kopasz Bálint lesz már a jövő héten, il­letve a kenus csapat is jelezte, hogy szeretnének pályaedzéseket tartani. Július második fe­­lében sokan jelennek már meg a pályán, és erre minden lehetőségük megvan. A hivatalos átadás augusztus közepén, a vb-t megelőző héten lesz a Maty-éren. Szeretem azt a folyamatot, amikor felépül egy pálya. Saját magunknak állítottunk nagy mércét az előző három vb-vel, szereti a vi­­lág a pályát, Szegedet, így természetesen van bennem is bő­­ven drukk.