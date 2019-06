Visszatér a rangos torna: mától négy nemzet öt válogatottja küzd a K&H Bank-kupáért Szegeden

Az SZVPS három tehetsége is ott van a nemzeti csapatban. Nívós meccseken láthatjuk a jövő generációját. FOTÓ: MVLSZ

Két év szünet – ebben benne volt az újszegedi sportuszoda felújítása is – után visszatér a nemzetközi vízilabdaélet Szegedre. A Szegedi Vízipóló Suli szervezésében remek hangulatú viadalok zajlottak, így nem volt kérdés, hogy idén ismét tornát szervezzen a klub a Magyar Vízilabda-szövetséggel karöltve. Mától (9.30-kor a magyar B válogatott Szlovákia ellen kezdi a viadalt) vasárnapig négy nemzet öt csapata vív majd minden bizonnyal ádáz csatát egymással. A világ nagy vízilabda-hatalmaiból három ország, így Magyarország, Szerbia és Horvátország is képviseli magát a kupán.– A Tiszavirág-kupa egy jó alap volt arra – nyilatkozta a torna egyik szervezője, a Szegedi Vízipóló Suli elnöke, Mód Péter –, hogy most is egy rangos viadalt szervezzünk. Az U14-es korosztálynak még sohasem rendeztek ilyen nívós viadalt. Külön öröm, hogy hazánkat két csapat is képviseli, így a gyerekek hazai medencében mutathatják meg, hogy mennyire ügyesek, tehetségesek. Nagy köszönet jár a támogatóknak, hogy a torna mellé álltak, hogy ilyen rangos esemény házigazdája lehet ismét Szeged.A magyarok már múlt péntek óta Szegeden készülnek. A Szeged egykori mestere, Vincze Balázs, aki a 14 év alatti gyerekek szakmai munkájáért felel, nyitotta meg a tábort, hiszen a fiatalok napi két tréninggel készültek a ma kezdődő K&H Bank-kupára. A magyar A csapat egyik mestere a szintén szegedi Lehmann István. Ebben a keretben három SZVPS-játékos, Horváth Vencel, Leinweber Olivér és Pörge Zsombor található.– Minden készen áll a tornára – nyilatkozta Szabó Zoltán, az SZVPS technikai igazgatója –, megérkeztek a válogatottak, csütörtök délután már edzettek is. Mindenképpen jó érzés úgy megszervezni egy tornát, hogy több szegedi fiatal is szerepet kap. Biztos, hogy hasznos lesz a viadal, a gyerekek most testközelből tapasztalhatják meg, milyen komoly játékerőt képviselő válogatottak ellen meccset játszani.– Hasznos volt az elmúlt egy hét – mondta az A csapat egyik trénere, Lehmann István –, napi két foglalkozás szerepelt a programunkban. A taktikai elemek gyakorlása mellett fizikai felkészítés és a magyar felnőtt válogatott világliga-mérkőzéseinek a közös megnézése szerepelt a programban, így komoly kis edzőtábor előzte meg a felkészülést. A játékon lesz a lényeg, hogy élvezzék a srácok, hogy itthon pólózhatnak, minden bizonnyal népes szurkolósereg előtt.A torna érdekessége: a horvát U14-es nemzeti csapat szövetségi kapitánya az az Aljosa Kunac, aki évekig játszott a Szeged férfi felnőttcsapatában, a közönség egyik nagy kedvence volt. A spliti születésű szakemberrel hétfői számunkban hosszabb interjút olvashatnak majd.Az SZVPS-játékosa, Horváth Vencel nyilatkozata: