Visszatérnek a szegedi kosarasok: Szedeák-Jászberény ma 18 órától

Az iskolások így üzentek a csapatnak. Fotó: Szedeák

A zsinórban négy vereséget szenvedett gárdának nagy szüksége lenne arra, hogy legyőzze a Jászberényt: ennek eléréséhez a klub kéri a szurkolók segítségét is. A drukkerek nem csupán buzdításukkal, hanem adományaikkal is segíthetnek, hiszen a meccs előtt várják a Mátrix Közhasznú Alapítvánnyal közösen szervezett jótékonysági akcióra a tartós élelmiszereket, meleg ruhákat, cipőket, konzerveket, édességeket.Egy biztos, a két csapat között zajló rivalizálás igencsak forró hangulatot teremthet a csarnokban, a motiváltan készülő Naturtex pedig szezonbeli második hazai győzelmét szerezheti meg, ha legyőzi a korábbi edzője, Nikola Lazics által irányított Jászberényt. A mai meccsen nemcsak a rég nem látott együttest láthatják újra a drukkerek, hanem egy új arccal is megismerkedhetnek, hiszen a szerb Alekszandar Ponjavics ma debütálhat a Szedeákban. A találkozóról élő, szöveges tudósítással jelentkezik a delmagyar.hu.