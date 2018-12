Visszatérnek: Szedeák-Jászberény 69-75 (IV. negyed) - fotók

Az iskolások így üzentek a csapatnak. Fotó: Szedeák

Férfi kosárlabda NB I/A csoport, 10. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 1200 néző. Vezeti: Papp Péter, Farkas Gábor, Balogh Gyula (Bernáth András)Szedeák: Boltics, Wirth, Ponjavics, Juhos, Sulovics. Csere: Vágvölgyi, Kerpel-Fronius G., Révész, Green, Varga Á. Vezetőedző: Andjelko Mandics.Jászberény: Pitts, Rakics, Coleman, Alekszandrov, Pantelics. Csere: Kerpel-Fronius B., Cseh, Brbaklics. Vezetőedző: Nikola Lazics.Kipontozódott: Boltics (39.), Vágvölgyi (40.) ill. Pitts (35.), Pantelics (40.)Juhos távolija nyitja az utolsó negyedet, de rövid. Aztán szed egy pattanót a szegedi kapitány, Kerpel-Fronius passza viszont nem jó Sulovicsnak. Pitts újabb hármasa, 55-61. Green eladja, Brbaklics végigviszi, 55-63-nál időt kér Mandics. Juhos hármasa nem jó a sarokból, majd Cseh oszt ki egy sapkát Ponjavicsnak. Sulovics passza után Juhos zsákol, 57-63. Pitts negyedik faultja, meglökte Bolticsot. Sulovics ejtésével 59-63, időt kér a Jászberény! Videózás után kihozzák sportszerűtlennek Vágvölgyit, szerencsére Brbaklics elrontja a büntetőt, viszont a kosár jó, 59-65. Sulovicstól nincs bent az ejtés, szűk hat perc még az órán. Coleman beviszi és visszahúzza a gyűrű alatt, 59-67. Pitts megkapja az ötödiket, tőle búcsút veszünk, ez nem is olyan nagy baj. Boltics viszont csak a másodikat dobja be, 60-67. Sulovicsé a pattanó, Vágvölgyi fejezi be a ziccert, 62-67. Alekszandrov gyorsan válaszol, 62-69. Négy és fél perc, hét pont a baj. Megint Vágvölgyi, 13 pontos így, 64-69. Forró meccs továbbra is, Sulovics lökését nem fújják le, Juhosnál viszont könnyebb a síp, Alekszandrov büntetőivel 64-71. Rakics triplája rövid, Juhosé a pattanó. Sulovics közelről, 66-71, két perc van a meccsből! Ponajvicstól rövid a tripla, de Juhos megszerzi a labdát. Ponjavicsot betakarja Pantelics, majd az eladott labdából Coleman menne végig, de Boltics odaüt, ez az ötödik a szegedi irányítónak. Coleman nem ront, 66-73. Megint eladjuk, Coleman pedig köszöni a büntetőket, bár csak egyet dob be, 67-74. Kerpel-Fronius szépít, 69-74. Rakics is felez a vonalról, 69-75. Ötven másodperc még, időt kér Mandics. Juhos kezéből kicsúszik a labda, jöhet a Jászberény, és minden bizonnyal megnyerte a meccset. Vágvölgyi is kipontozódik - sőt, Pantelics is. Több mint két órája megy a meccs, de most is reklamálnak a vendégek egy igen egyértelmű fault után. Kerpel-Fronius dobhat három büntetőt, kettőt be is dob, viszont Juhos szedi le a harmadik után a labdát, de eladja a szegedi cséká. Gyors fault, Rakics büntetői: mindkettő a helyén, 71-79. Kerpel-Froniustól rossz a tripla, majd a szokásos forgatókönyv: gyors szegedi fault. A vendégek szurkolói már csapatukat ünneplik.Pantelics közelije nyitja a második félidőt, 43-41. Ponjavicstól hosszú az ejtés, de visszaszerezzük, majd Boltics center-erényeit villogtatva fejezi be, 45-41. Rakics az első háromfaultos a meccsen, majd Sulovics támadója miatt elveszik a labdát. Pitts marad üresen a sarokban, ezt is bedobja, 45-44. Rakicsrá ráfújják a negyediket is Wirth mellett, jön is a pályára Brbaklics. Wirth szól hozzá egy hármassal, 48-44. Bolticsra is gyorsan ráfújnak három faultot, Wirthet üti el Brbaklics egy labdáért vívott harc során, végül videóznak a játékvezetők - majd visszaadják a labdát a Berénynek, jön is egy ziccer, 48-46, nagyon nem mindegy. Főleg így, Sulovics eladja, Coleman végigmegy vele, 48-48, időt kér Andjelko Mandics. Coleman löki meg Sulovicsot a felezőnél - kis dulakodás után ismét videóznak a játékvezetők. Végül Pitts technikait kapott, és ugyan Colemant elsőre kiállították, ezt visszavonják, megússza egy sportszerűtlennel. Ponjavics bedobja a technikaiért járót, Green sem ront, mindhárom labda a helyén a vonalról, 51-48. Coleman ziccere után 51-50. Ponjavicstól rövid a hármas, jön Vágvölgyi a helyére. Pantelicsnél támadófault, négy és fél perc még a negyedből. Juhos triplája kiszédül, ahogy Pittsé is, de Brbaklicsé a pattanó. Pitts megint elengedi kintről, de most Wirth szerzi meg. Vágvölgyi távolija hosszú, közben visszajön Sulovics. Coleman büntetőivel átveszi a vezetést a Jászberény, 51-52. Sulovics közelije nincs bent, viszont összeszedik a labdát a földön a vendégek, Coleman pedig beejti, 51-54. Juhos válaszol, 53-54. Pitts és Boltics csatájából kihozzák vesztesnek a szegedi irányítót, akinek ez a negyedik hibája. Pitts az egyiket dobja be a vonalról, 53-55. Green tempója után megvan a lepattanó, viszont lejár a támadóidőnk dobás nélkül. Másfél perc még a negyedből. Green dobhat büntetőket Pantelics faultja után, mindkettő a helyén, 55-55. Elcseréli magát a Jászberény, Pantelicsnek repül a technikai, viszont Green kihagyja a büntetőt, nem tudjuk átvenni a vezetést. Pitts kilencedik faultját harcolja ki, bedobja a büntetőket, 55-57. Sulovicstól hosszú a visszapassz, Green csak a saját térfelén szedi össze, de hiába ér közben hozzá Coleman, a Jászberényé a labda. Pittstől egy dudaszós kosár - ez a negyed vége, négy ponttal vezet a Jászberény az utolsó negyed előtt, sajnos túl nagy szerepet kaptak a játékvezetők is.Remekül kezdődik a második negyed, Vágvölgyi zúdít be egy triplát, 24-16! Alekszandrov visszadobja, 24-19. Kerpel-Fronius Gáspártól rövid a hármas, de Juhos újabb támadópattanója után ismét pontot szerez, 26-19. Alekszandrov faulttal együtt ejti be sajnos, jó a plusz egy is, 26-22. Pitts második faultja, Vágvölgyi meg is bünteti egy triplával, 29-22, ez volt a negyedik szegedi tripla! Videóznak a játékvezetők, végül nem változtatnak, de Pantelics triplája nem jó. VÁGVÖLGYIÉ viszont igen! A harmadik hármasa, tíz pont az előny, 32-22 - Pitts gyorsan faragja, 32-24. Visszajön Boltics Kerpel-Fronius helyett. Alekszandrov első hármasa nem jó, de Kerpel-Fronius Balázs támadólepattanója után újból elvállalja, másodjára már pontosabb, 32-27 - időt kér Andjelko Mandics. Juhos, emberrel a nyakán is megoldja, 34-27. Labdaszerzés után Ponjavics fejezi be a ziccert, 36-27. Pantelics közelije után 36-29, majd Sulovics visszaadja neki az előbbit egy horoggal, 38-29. Megint Pantelics-Sulovics összecsapás, most is a támadó nyeri, 38-31. Juhos tempója után 40-31, ő az első szegedi, aki eléri a tíz pontot. Pitts a vendégek legjobbja, hármasával 40-34. Eladott labda, de Alekszandrov középtávolija nem jó. Két perc a félidőből - Juhos egy hármassal nyitja ezt a periódust, 43-34. Révész jön Sulovics helyett a Szedeákba. Pitts az ötödik faultot harcolja ki, bedobja ezeket a büntetőket is, 43-36. Cseh áll be a Berénybe. Jön az utolsó perc a félidőből, Rakics egy hármassal jelentkezik - 34-49, 37 másodperccel a negyed vége előtt időt kér a Szedeák. Szép figura volt, de támadófault miatt elveszik a labdát - időt kér Nikola Lazics is, 15 másodperc még az órán. Alekszandrov rövid dobása zárja a negyedet, négy ponttal vezet a Szedeák a nagyszünetben. Ami feltűnő, az a közel kétszer annyi lepattanó, amit a Szedeák szedett, a Berény csak nyolcat, a Szedeák 15-öt hozott az első félidőben ebben a mutatóban.Sulovics passza nem jó, Alekszandrov floatere is lejön, de eladjuk a labdát, Coleman szerzi a meccs első pontjait. Sulovics egyenlít, beszédül az ejtése, 2-2. Coleman két büntetője, mindkettő jó, 2-4.Ponjavics távolija nincs bent, ellenben Pitts tempója jó, 2-6. Sulovics faulttal együtt, jó a plusz egy is, 5-6. Remek védekezés után Alekszandrovnak dobnia kell, mert különben lejár az óra, rövid is a kettese. Juhos keresi a helyet, meg is találja, először vezetünk a meccsen, 7-6. Ponjavics tripláját kiköpi a gyűrű, de Juhos szed egy támadót, és vissza is teszi, 9-6. WIRTH! Hármas, 12-6, 10-0-s futásban a Szedeák! Ponjavics leszedi a saját pattanóját, majd betör vele - 14-6, időt kér Nikola Lazics! Pitts faulttal együtt válaszol, 14-8, jó a büntetője is, 14-9. Boltics két büntetőjével folytatjuk, 16-9, Pantelics beszór egy hármast, 16-12. Ponjavics! Hármas tőle, nagyon kellett, 19-12! Nagyon kemény, fizikális meccs, ahogy az várható is volt. Labdaszerzés után Ponjavics sajnos kivezeti, marad a hétpontos szegedi előny. Megint megvan a labda, Ponjavicsról leperdül, de beéri a vonal előtt, majd Boltics fejezi be, 21-12! Pitts támadófault-gyanús megmozdulása után beejti a tempót, 21-14. Jön Vágvölgyi a Szedeákba, Kerpel-Fronius Balázs pedig a Jászberénybe. Vágvölgyi szed le egy pattanót, viszont nem tudjuk végigvinni - jön a testvér is, Kerpel-Fronius Gáspár jön Boltics helyett a Szedeákba. Pitts betörése után 21-16, majd Juhos triplája pördül ki a gyűrűből - ez az első negyed vége, 21-16.Egy jótékony akció előzte meg a kezdést, egy aláírt mezt és egy labdát adott át a két csapat a Gyógyítjuk a Gyermekeket alapítvány képviselőjének.- Köszöntjük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból! A havazással együtt a Szedeák is újra jelen van Szegeden, már javában melegítenek a résztvevők. A találkozó előtt üdvözölték a vendégek mesterét, a korábban a Naturtexnél dolgozó Nikola Lazicsot is a társak.A zsinórban négy vereséget szenvedett gárdának nagy szüksége lenne arra, hogy legyőzze a Jászberényt: ennek eléréséhez a klub kéri a szurkolók segítségét is. A drukkerek nem csupán buzdításukkal, hanem adományaikkal is segíthetnek, hiszen a meccs előtt várják a Mátrix Közhasznú Alapítvánnyal közösen szervezett jótékonysági akcióra a tartós élelmiszereket, meleg ruhákat, cipőket, konzerveket, édességeket.Egy biztos, a két csapat között zajló rivalizálás igencsak forró hangulatot teremthet a csarnokban, a motiváltan készülő Naturtex pedig szezonbeli második hazai győzelmét szerezheti meg, ha legyőzi a korábbi edzője, Nikola Lazics által irányított Jászberényt. A mai meccsen nemcsak a rég nem látott együttest láthatják újra a drukkerek, hanem egy új arccal is megismerkedhetnek, hiszen a szerb Alekszandar Ponjavics ma debütálhat a Szedeákban. A találkozóról élő, szöveges tudósítással jelentkezik a delmagyar.hu.