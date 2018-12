Visszatérnek: Szedeák-Jászberény (élő)

Az iskolások így üzentek a csapatnak. Fotó: Szedeák

Férfi kosárlabda NB I/A csoport, 10. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok. Vezeti: Papp Péter, Farkas Gábor, Balogh Gyula (Bernáth András)Szedeák: Boltics, Wirth, Ponjavics, Juhos, Sulovics. Csere: Vezetőedző: Andjelko Mandics.Jászberény: Pitts, Rakics, Coleman, Alekszandrov, Pantelics. Csere: Vezetőedző: Nikola Lazics.Sulovics passza nem jó, Alekszandrov floatere is lejön, de eladjuk a labdát, Coleman szerzi a meccs első pontjait. Sulovics egyenlít, beszédül az ejtése, 2-2. Coleman két büntetője, mindkettő jó, 2-4.Ponjavics távolija nincs bent, ellenben Pitts tempója jó, 2-6.Egy jótékony akció előzte meg a kezdést, egy aláírt mezt és egy labdát adott át a két csapat a Gyógyítjuk a Gyermekeket alapítvány képviselőjének.- Köszöntjük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból! A havazással együtt a Szedeák is újra jelen van Szegeden, már javában melegítenek a résztvevők. A találkozó előtt üdvözölték a vendégek mesterét, a korábban a Naturtexnél dolgozó Nikola Lazicsot is a társak.A zsinórban négy vereséget szenvedett gárdának nagy szüksége lenne arra, hogy legyőzze a Jászberényt: ennek eléréséhez a klub kéri a szurkolók segítségét is. A drukkerek nem csupán buzdításukkal, hanem adományaikkal is segíthetnek, hiszen a meccs előtt várják a Mátrix Közhasznú Alapítvánnyal közösen szervezett jótékonysági akcióra a tartós élelmiszereket, meleg ruhákat, cipőket, konzerveket, édességeket.Egy biztos, a két csapat között zajló rivalizálás igencsak forró hangulatot teremthet a csarnokban, a motiváltan készülő Naturtex pedig szezonbeli második hazai győzelmét szerezheti meg, ha legyőzi a korábbi edzője, Nikola Lazics által irányított Jászberényt. A mai meccsen nemcsak a rég nem látott együttest láthatják újra a drukkerek, hanem egy új arccal is megismerkedhetnek, hiszen a szerb Alekszandar Ponjavics ma debütálhat a Szedeákban. A találkozóról élő, szöveges tudósítással jelentkezik a delmagyar.hu.