Visszatért az élvonalba a Szegedi Férfi Vízilabdacsapat! Palotás kapitányként bírta a nyomást

Vezére volt a csapatnak. Palotás Gergely (jobbra) motiváltan játszott a nevelőegyesületéért. Fotó: Török János

Férfi vízilabda OB I/B, felsőházi rájátszás, 8. forduló. Budapest, 100 néző.Vezette: Csizmadia, Tordai.Szegedi Férfi Vízilabdacsapat: Molnár – Szedmák 1, Palotás, Boros 4, Somlai 1, Blank 1, Farkas 1. Csere: Katona (kapus), Zsigri, Berki 3, Bicskei 2, Mekkel, Török, Lakatos 2. Edző: Csányi László.Egyetlen évet kellett a másodosztályban töltenie a Szegedi Férfi Vízilabdacsapatnak, a hazai és nemzetközi kupagyőzelemmel is rendelkező patinás együttes rögtön visszajutott az élvonalba. A helyi pólókedvelők tehát ősztől újra a világ legerősebb bajnoksága, az OB I csatáira járhatnak. Így is volt ez rendjén, de meg is kellett küzdeni a visszatérésért. Főként a harmadik helyen végző, osztályozóra kényszerülő Nagykanizsa ellen, amelyet négy ponttal előzött meg Csányi László legénysége.A két fél idegenbeli csatája döntetlent hozott, de nem akárhogyan: 5–1-re vezettek a hazaiak, és 6–6 lett a vége. Az utolsó tizenegy percben tehát óriási hajrát csinált a Szeged, és mint később kiderült: ha ez a feltámadás nincs, akkor most a Tisza-partiaknak kellene még izgulniuk az osztályozó miatt.– Akkor mutatta meg igazán a csapat, hogy milyen erős, mekkora tartás van benne, mennyire tudunk egymásért küzdeni – reagált a Szeged csapatkapitánya, Palotás Gergely. – Ebben talán egy fordítva alakuló rangadónk is benne volt. A bajnoki címet megszerző BVSC ellen 5–1-re vezettünk, majd 8–5-re kikaptunk. Sokáig kerestük annak a hihetetlen gólcsendnek az okát, tanultunk belőle, és változtattunk, amin kellett. A Nagykanizsa elleni hazai derbink volt a mindent eldöntő csata, ahol szintén magabiztos vezetésről kezdett visszajönni riválisunk, de tudtuk, mi a dolgunk. Meg kellett nyugodnunk, hiszen tudtuk, mennyi munkát tettünk a szezonba, és hogy képesek vagyunk nyerni.Így is lett, az Ybl ellen pedig pénteken csak fel kellett tenni a pontot az i-re. Leírva egész egyszerűen hangzik a szezon, hiszen a Nagykanizsa ellen gyűjtött pontokon múlt minden, de belülről ez nyilván másként nézett ki.– Azért jöttem vissza szülővárosomba Szentesről, hogy egyből visszajusson a Szeged. Érzelmi döntés volt. Motiváltak voltunk, de végig tudtuk: egyetlen jó eredmény létezik, méghozzá a feljutás. Blama lett volna, ha nem sikerül, óriási nyomás volt tehát rajtunk. Ez természetesen okozott kisebb feszültségeket, kapitányként ezt nekem is kordában kellett tartanom, de ez azért is sikerült, mert összetartó közösséget alkotunk a játékosokkal és a szakmai stábbal – véli Palotás.