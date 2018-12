Visszatért ismét a jó hangulat Mórahalomra: a feljutás a cél a megyekettő őszi bajnokánál

– Nem ismertük az osztályt, mostanra viszont mindenkivel játszottunk, és reálisnak tartom a tabellát, amely tükrözi az erőviszonyokat – kezdte értékelőjét Hevesi Tibor (képünkön), a Mórahalom edzője.– Tanulófélévünk volt, a tavaszunk pedig nehezebb lesz, hiszen mindenki az elsőt szeretné legyőzni. A vezetőség azon van, hogy tovább erősítse a csapatot, és a felkészülés során is már a megyei I. osztályú ellenfelekkel szeretnénk készülni – mondta az őszi bajnok trénere.A Mórahalom magasan a legtöbb gólt lőtte a megyekettőben, viszont az 56 szerzett gól mellé 21 kapott találat társul.– Ez a fiatalság számlájára írható. A tavasz hivatott arra, hogy ezeket a hibákat kiküszöböljük, de a játékosállományunk megengedi azt, hogy továbbra is a támadójátékot erőltessük. Hosszú volt a bajnokság számunkra, hat héttel a rajt előtt kezdtük a munkát. Akkor is mondtam, biztos, hogy lesz mélypont, ez tavasszal is így lesz. Ősszel a Mindszent elleni meccs volt ez, de ez teljesen normális dolog. Annak örülök, hogy viszonylag kevés sérüléssel megúsztuk az őszi idényt, ennek is fontos szerepe volt a szereplésünkben – tette hozzá Hevesi Tibor.Bokányi Richárd személyében az őszi gólkirályt is a mórahalmiak adták, ennek kapcsán a homokhátiak edzője elmondta, vannak húzóemberek a csapatban, de ahhoz, hogy működjön a taktikájuk, kell az alázatos csapatmunka is.– Ricsi góljai fontosak voltak, de szükség volt a többiek teljesítményére is, remélem, tavasszal még több gólt fog szerezni. A télen szeretnénk mellé igazolni támadót. Nagyon jólesik, hogy a városban megszerettek bennünket, sokan járnak a meccseinkre. Kiemelném Joó Balázs atya nagyon komoly összetartó szerepét, aki rendre meglátogatja a csapatot, és elkísér minket idegenbe is, látom a fiúkon, hogy ez nagyon sokat segít – zárta Hevesi Tibor.