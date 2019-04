Visszavágott a SZEOL SC a Dabasnak, fejesgóllal döntött a Grosics-Akadémia - minden NB III-as eredmény itt!

A bajnokság állása

1. Szeged–GA. 23 15 4 4 38 – 13 49

2. Szentlőrinc 23 15 3 5 40 – 17 48

3. SZEOL SC 23 13 5 5 34 – 14 44

4. Dunaújváros 23 12 6 5 27 – 13 42

5. Honvéd II. 23 10 6 7 27 – 24 36

6. Taksony 23 9 4 10 26 – 31 31

7. Iváncsa 23 8 7 8 35 – 31 31

8. Rákosmente 23 8 7 8 24 – 26 31

9. Dabas 23 8 7 8 23 – 26 31

10. Kozármisleny 23 7 9 7 25 – 22 30

11. Kecskemét 23 6 9 8 28 – 29 27

12. Pécs 23 6 9 8 21 – 27 27

13. Szekszárd 23 6 5 12 13 – 26 23

14. Makó 23 5 4 14 21 – 39 19

15. Paks II. 23 4 6 13 19 – 37 18

16. HFC 23 4 5 14 16 – 42 17

Kevés lehetőséget hozott a SZEOL SC–Dabas mérkőzés első félideje, amit azonban elrontottak a szegediek az első 45 perc során, azt igyekeztek bepótolni a szünet után.A fordulást követően ugyanis hamar meglett a vezetés, miután Kozics Barnabás szabadrúgását Gajág Gergő csúsztatta a hosszú sarokba. A gólt követően többet kockáztatott a Dabas, aminek köszönhetően sorra jöttek a szegedi helyzetek, Gajág egy újabb szabadrúgás után a keresztlécet találta el egy kipattanót követően.A vendégek előtt egyetlen komolyabb helyzet adódott, a ráadás pillanataiban egy lecsorgót Molnár Péter lőtt fölé a tizenhatos előteréből. A SZEOL SC megérdemelten tartotta itthon a három pontot, és helyzetei alapján nagyobb arányú győzelmet is arathatott volna.Halkó Pál (szakmai igazgató): – A szünet után egyértelmű fölényben játszottunk, és a pontatlanságok miatt nem lőttünk több gólt.Labdarúgó NB III, Közép csoport, 23. forduló. Szeged, SZVSE-stadion, 300 néző. Vezette: Antal Péter – közepesen (Kulcsár, Farkas).SZEOL SC: Leindler 6 – Tomisics 6, Gajág 7, Gál 6, Grünvald 6 – Horváth P. 6 (Lévai, 68. –), Forró 6, Pócs 6 (Rácz, 88. –), Kozics 7 – Kalmár 6, Beretka 6 (Kéri, a szünetben – 7). Szakmai igazgató: Halkó Pál.Dabas: Sebestyén - Molnár S., Molnár P., Csendes, Szántó (Sándli, 66.), Fitos, Balanescu, Crkvenjakov, Fritz, Földes, Eördögh. Edző: Erős Károly.Gólszerző: Gajág (54.).Sárga lap: Gajág (74.), ill. Eördögh (16.), Crkvenjakov (25.), Csendes (53.),Molnár S. (80.).Korán, már a kilencedik percben vezetést szerzett a Szeged-Grosics Akadémia a gyulai létesítményében a Kecskemét ellen. Egy szöglet után Popin Szása visszafejelte a labdát középre, amelyet Farkas Márk szintén fejjel bólintott a kapuba. A meccs elején beszorultak a vendégek, Farkas M. megint veszélyeztetett, de Kunsági védett – ahogy Andorka és Pászka próbálkozásánál is.A szünet után bátrabb lett, és kijött a szorításból a Kecskemét, amely stílusos futballt mutatott be. Az utolsó húsz percben már állandóan a hazai térfélen pattogott a labda, ám a gólszerző vezette védelem jól tömörült, jól tartotta magát, és ki is húzta az egygólos sikerrel.A Szeged-Grosics Akadémia ezzel megmaradt a tabella élén, és sorrendben harmadszor nyert 1–0-ra – összességében pedig hatodszor zárt ilyen különbségű győzelemmel.Joao Janiero: – Olyan csapat ellen léptünk pályára, amely stílusosan játszotta a futballt, és az egyik legjobb rivális volt, amellyel eddig hazai pályán találkozhattunk. Nem volt túl sok gólszerzési lehetőség egyik oldalon sem, de nekünk volt öt komolyabb lehetőségünk, a Kecskemétnek ellenben talán ha egy. Tiszta mérkőzésen vagyunk túl, és aki kilátogatott, egy jó meccset láthatott.További eredmények:Szentlőrinc–Kozármisleny 4–0, Pécs–Szekszárd 1–1, Iváncsa–Paks II. 2–2, Honvéd II.–Taksony 0–2.Labdarúgó NB III, Közép csoport, 23. forduló. Gyula, 150 néző.Vezette: Szabó Levente (Köteles, Katona).Szeged-GA: Alekszics – Achim, Farkas M., Moga, Zabari – Zvara (Coroian, 71.), Oláh G., Pászka (Erdei, 83.), Cigan – Popin, Andorka. Edző: Joao Janiero.Kecskemét: Kunsági – Vágó, Zámbó (Vladul, 79.), Urbán, Farkas I. – Terbe, Markó – Selyem, Takács K. (Peres, 60.), Zámbori (Szabó D., 60.) – Balog M.Edző: Szabó Tibor.Gólszerző: Farkas M. (9.).Sárga lap: Popin (25.), Moga (37.), Andorka (82.), Zabari (87.), ill. Zámbó (51.), Peres (90.).Nem sikerült megismételnie a Makónak az egy héttel ezelőtti szekszárdi teljesítményét, otthon 1–0-s vereséget szenvedett a Rákosmentétől a labdarúgó NB III Közép csoportjának 23. fordulójában.Minden egyes pontra szükségük lenne a makóiaknak ahhoz, hogy bennmaradjanak a harmadosztályban. Nem sikerült azonban az eddigi tizenkilencet szaporítaniuk a Rákosmente ellen, mivel igazán veszélyes helyzeteket nem alakítottak ki. A 76. percben a Makó szövögette támadását, azonban a vendégek labdaszerzés után vezettek kontrát, aminek a végén Lucz Viktor rúgta el a labdát Füstös Krisztián kapus mellett, beállítva a végeredményt.Bány Tamás: – Bíztunk benne, hogy egy nyertes meccs után újabb jön, és ragadunk az előttünk lévőkhöz. A támadójátékunk meddő volt, leginkább pontrúgásokból veszélyeztettünk. Sajnos nem szakadt át az a gát, ami egy hete Szekszárdon.Labdarúgó NB III, Közép csoport, 23. forduló. Makó, 300 néző.Vezette: Fekete Tibor – (Dobos, Vrbovszki).Makó: Füstös 7 – Varga R. 5 (Lipták, 77.), Lászik 5, Magyar 5, Kóródi 6 – Podonyi 5 (Busa, 61.,5), Zsoldos 5, Babolek 5 – Tamaskó 5, Gémes 5 (Széll K., 71. –), Molnár J. 5. Megbízott edző: Bány Tamás.Rákosmente: Ordasi – Simita, Horváth G., Balaskó, Kokenszky, Aranyos (Horváth P., 79.), Horváth B. (Pintyi, 89.), Villányi, Vattai, Kiss D., Lovász (Lucz, 70.).Edző: Gálvölgyi István.Gólszerző: Lucz (76.).Labdarúgás, Dunaújváros. Kihasználta a Hódmezővásárhelyi FC kezdeti bizonytalanságát a Dunaújváros, ugyanis öt perc sem telt el, és máris kétgólos előnyben voltak a hazaiak. A folytatásban ugyan kétszer is visszakapaszkodtak a kék-sárgák, előbb Huszár fejesével szépítettek, majd Besztercei Attila egy kipattanót lőtt a kapuba, potyogtak a gólok, hiszen ekkor már 4–2 volt az állás – de visszaút már nem volt a vásárhelyiek számára.A második félidőben hiába akadtak lehetőségei a vendégeknek is, a hajrában végképp eldöntötte a meccset a Dunaújváros, így a HFC továbbra is sereghajtó a bajnokságban.Szűcs Róbert: – A villanyfény és a négy perc alatt kapott két gól ellenére sem esett össze a csapatom. Végig becsülettel futballoztunk.Labdarúgó NB III, Közép csoport, 23. forduló. Dunaújváros, 400 néző.Vezette: Szalai László – jól (Gyürüsi, Nagy V.).Dunaújváros: Pokorni – Kis B., Puskás, Mundi, Dorogi, Horváth K., Tóth T., Szepessy, Sándor, Barna, Tapiska. Edző: Lőrincz Emil.HFC: Krnács 6 – Jankelic 4, Huszár 5, Szabó Cs. 4, Mezei 4,5 – Besztercei 5 (Rácz D., 80. –), Katona 5, Povázsai 5, Balogh G. 5 (Hrabovszki, a szünetben – 4) – Csordás 4, Bódai 4,5. Edző: Szűcs Róbert.Gólszerzők: Szepessy (2.), Tapiska (4., 35.), Tóth (27.), Mundi (74., 90.), ill. Huszár (24.), Besztercei (39.).A tavalyi bajnokot fogadta a Szent Mihály hazai pályán, Makón a női Jet Sol-liga NB I 17. fordulójában. Az első félidőben küzdött és akart a hazai gárda, amely meg is lepte fővárosi ellenfelét. A szegediek agresszivitásával nem tudott mit kezdeni a címvédő, így gól nélküli döntetlennel fordultak a csapatok. A második félidő elején, az 50. percben Nagy Lilla kihasznált egy védelmi hibát, és előnyt szerzett az MTK. Ez annyira megviselte az addig hajtó szegedieket, hogy az MTK negyed óra alatt még négyet rámolt be Schildkraut Fruzsina hálójába.Hódi Mihály: – Az első félidő jól nézett ki, aztán amikor bekaptuk az első gólt, megkaptuk a gyomrost is, amelyből mire felálltunk, már 4–0 volt oda. Kezdték elhinni a játékosok, hogy van esélyünk, ám az első találattól összeestünk. Ez figyelmeztető jel lehet a jövőre nézve.Női labdarúgó Jet Sol-liga NB I., 17. forduló. Makó, városi sportcentrum, 100 néző. Vezette: Kiss Anikó (Molnár, Marozsi).Szent Mihály: Schildkraut – Miron (Temesváry, 57.), Vass, Görög, Boros, Bartalis, Lipták, Sweatman, Horváth, Micic (Török, 67.), Pilán (Zimányi-Kovács, 55.). Vezetőedző: Hódi Mihály.MTK: Varga – Turányi, Tóth, Demeter (Csolti, 11.), Csányi, Papp, Csorbai (Kós, 75.), Szabó, Pinczi, Magyaros, Nagy (Dencz, 71.). Vezetőedző: Cseh András.Gólszerzők: Nagy L. (50., 52., 54.) Csányi (61.), Tóth B. (66.).