Viszontagságos évet zártak, de végig hitt a csapatban Kardos Péter, a Szedeák elnöke

Kardos Péter (középen) a pluszmotivációban látta a kiutat a nehéz helyzetből. FOTÓ: KARNOK CSABA

Dolgoznak a kereten



A következő szezon kerete alakul, ám hivatalos bejelentések később várhatóak. Változás, hogy az új bajnokságban ugyan a klubok alkalmazhatnak öt légióst, de egyszerre csak négy külföldi játékos lehet pályán. – Ugyanúgy nehéz lesz jó eredményt elérni azon klubok ellen, akik öt légióst foglalkoztatnak, de valamennyivel könnyebb dolgunk lehet. Arra törekszünk, hogy mind a négy légiósunk erőssége legyen a csapatunknak, hiszen egy vagy két gyengébb légiósteljesítmény könnyen bajba sodorhat bennünket. Ez részben anyagi, részben pedig szakmai kiválasztási kérdés. Mindenképp az a célunk, hogy mind a négy külföldi játékosunk egységesen komoly minőséget jelentsen, és élvezetes, jó játékkal örvendeztessék meg a szurkolóinkat – zárta Kardos Péter.

A TF Budapest elleni győztes párharccal hosszabbította meg A csoportos tagságát a Naturtex-SZTE-Szedeák, amely rengeteg nehézséggel küzdött a szezon során. A play-outra összeszedte magát Andjelko Mandics csapata, és bennmaradást ünnepelhetett, miután mindkét kiesésről döntő mérkőzését megnyerte – igaz, mégsem volt igazi az öröm az idény végeztével, hiszen nem úgy futott neki a csapat ennek az idénynek, hogy a kiesés ellen kell majd harcolnia.– Nehéz egy olyan szezont értékelni, ami nyilvánvaló csalódás volt a játékosoknak, a vezetőségnek és a szponzoroknak egyaránt – kezdte Kardos Péter klubelnök.– Sok külső körülmény sújtott bennünket, sérülés, külföldi játékos elmenetele, és bizonyosan mi is hoztunk rossz döntéseket. Összességében mégis azt gondolom, ha kilenc évenként egyszer előfordul, hogy várakozás alatt teljesítünk, akkor az ugyan nem öröm, de el lehet fogadni – értékelt a Szedeák elnöke.Kardos Péter hangsúlyozta, a legfontosabb pillanatokban képesek voltak összefogni, és kihozták a helyzetükből a legjobbat. Ahogy azt a gárda csapatkapitánya, Juhos Levente, valamint a stábtagok is kiemelték: annak ellenére, hogy nem jöttek a jó eredmények, a klubvezetés nem a büntetés mellett döntött – sőt, támogatásukról biztosították a csapatot.– Klubelnökként nem volt egyszerű azzal szembesülni, hogy hogyan lehet kirángatni egy ilyen lefelé menő spirálból egy csapatot. Edzőt, játékost és mindenkit érintett a csalódottság, ami egyre lejjebb vitte a teljesítményt, ami további önbizalomromlással járt, és így tovább. Persze tudtuk, hogy egyetlen játékos sem akart ebbe a helyzetbe kerülni, mégis egyre rosszabbul teljesítettünk. Lehetett volna felelősöket keresni és büntetéseket kiszabni, de az volt a meggyőződésem, hogy valami más módon kell felrázni a csapatot. Úgy éreztem, hogy akkor lehetünk sikeresek, ha azt közvetítjük feléjük, hogy hiszünk bennük. A beszélgetések és különféle motivációs módszerek mellett egy kis szervezeti átalakítás is történt Simándi Árpád intenzívebb bevonásával, ezek mind-mind elkezdték felrázni a csapatot és a stábot, és a végén nagyon szépet küzdöttek a fiúk a play-outban – összegzett a klubelnök.